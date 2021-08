Dolomiti, elisoccorso ancora sulle Pale di San Martino e nel gruppo del Catinaccio

Escursionista incrodato nel gruppo del Catinaccio in Val di Fassa: recuperato illeso dall’elisoccorso. Sulle Pale, un escursionista olandese del 1952 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per sospetti politraumi

Dolomiti – Un escursionista olandese era partito dal rifugio Pedrotti alla Rosetta (Primiero San Martino di Castrozza) e stava percorrendo in gruppo il sentiero 776 verso la Val di Garés (gruppo Pale di San Martino). In zona Pale dei Balconi, a una quota di circa 2.300 metri sul confine tra Trentino e Veneto ha lanciato l’allarme prima delle 12 di venerdì per un trauma non grave.

Ancora una volta è intervenuto l’elisoccorso da Trento, mentre in piazzola si portavano gli operatori delle Stazioni di Primiero e di San Martino di Castrozza. L’elicottero è riuscito a salire in quota passando dal versante veneto e ad individuare l’infortunato. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati verricellati sul posto per prestare le prime cure sanitarie. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il resto del gruppo è rientrato autonomamente.

Un escursionista del 1953 di Concorezzo (Mb) è stato recuperato illeso dall’elisoccorso nel gruppo del Catinaccio in Val di Fassa. L’uomo era da solo e, dopo aver sbagliato itinerario, si è ritrovato su una piccola cengia lungo un canale molto impervio verso la pala di Mesdì, senza possibilità di salire o scendere. La chiamata di emergenza verso le 13.30.

Anche in questo caso è intervenuto l’elicottero poiché non era stato possibile definire con precisione la posizione dell’uomo. E’ stato imbarcato a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino, per aiutare l’equipaggio nella ricerca dall’alto. In poco tempo l’escursionista è stato individuato e l’elicottero ha sbarcato il Tecnico di Elisoccorso circa 60 metri più a valle. Il soccorritore ha raggiunto l’uomo arrampicando lungo il canale di roccia misto neve. Successivamente l’escursionista, illeso, è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasportato al rifugio Gardeccia.