Dolomiti, dopo una breve ondata di caldo, ecco i temporali fino a giovedì 13 luglio

Arpav Dolomiti conferma: “Fino alla sera di giovedì 13 luglio varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi, vento e grandine”

NordEst – Meteotrentino segnala da martedì pomeriggio un possibile sviluppo di isolati rovesci o temporali. Mercoledì alternanza di tratti soleggiati, più probabili al mattino, e annuvolamenti, con rovesci e temporali possibili anche nelle prime ore della notte, associati a grandine e forti raffiche di vento. Giovedì ancora instabile con probabili rovesci o temporali, anche intensi, in esaurimento dal pomeriggio; temperature in calo. Venerdì in prevalenza soleggiato ma non si esclude qualche rovescio o temporale specie in montagna al pomeriggio-sera. Fine settimana soleggiato con temperature in ripresa.

Arpav Dolomiti precisa: “Fino a giovedì 13 varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi, intervallate da pause anche prolungate. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate) specie su zone montane e pedemontane; in pianura locali fenomeni intensi non esclusi già nella notte tra martedì e mercoledì ma più probabili tra mercoledì sera e giovedì, in corrispondenza alla fase più significativa della perturbazione.

Le previsioni a NordEst

mercoledì 12. Giornata con tempo variabile a tratti instabile. Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti, in intensificazione soprattutto nelle ore calde associati a fenomeni inizialmente locali poi sparsi nel corso del pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Già al mattino possibile qualche fenomeno, ma soprattutto dalle ore centrali aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) per precipitazioni da locali a sparse anche a carattere di rovescio o di temporale con possibili fenomeni localmente intensi associati a grandine. I quantitativi avranno una distribuzione irregolare tuttavia mediamente tra i 10 e i 20 mm localmente superiori in caso di forti rovesci.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo o in lieve aumento specie in alta montagna, massime senza variazioni di rilievo o in lieve calo su valori ancora superiori alla norma di 4-6°C, con clima diurno leggermente meno caldo rispetto ai giorni precedenti. Su Prealpi a 1500 m min 18°C max 22°C, a 2000 m min 16°C max 20°C. Su Dolomiti a 2000 m min 15°C max 20°C, a 3000 m min 7°C max 12°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile con temporanei rinforzi in caso di temporale; in alta montagna tesi o forti da sud ovest, a 20-35 km/h a 2000 m e a 35-45 km/h a 3000 m.

giovedì 13. Giornata con tempo ancora variabile a tratti instabile, specie dalle ore centrali, con cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso o coperto con fenomeni da sparsi a diffusi.

Precipitazioni. Al mattino possibile qualche fenomeno (20-40%); nel pomeriggio/sera, aumento della instabilità e della probabilità di precipitazioni (50-75%) da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o di temporale, con possibili locali fenomeni intensi. La distribuzione dei quantitativi sarà irregolare in relazione ai rovesci; comunque varieranno tra i 5 e i 20 mm, con punte ben più alte in caso di forti rovesci.

Temperature. In sensibile diminuzione, con escursione termica giornaliera più modesta rispetto ai giorni prima. Clima diurno più fresco rispetto mercoledì con temperature più consone al periodo e nella norma. Su Prealpi a 1500 m min 13°C max 17°C, a 2000 m min 11°C max 14°C. Su Dolomiti a 2000 m min 9°C max 15°C, a 3000 m min 3°C max 6°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile con moderati rinforzi durante i temporali; in alta montagna da tesi/forti al mattino, specie nelle prime ore, dalla tarda mattinata dai quadranti occidentali, a 10-35 km/h a 2000 m e a 15-40 km/h a 3000 m.

venerdì 14. Tempo ben più soleggiato rispetto a giovedì specie al mattino con annuvolamenti irregolari a partire dalle cime. Precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche occasionale fenomeno pomeridiano per una residua instabilità. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve o contenuto aumento, su valori prossimi o di qualche grado superiori alla norma. Venti in quota deboli o moderati da sud ovest.

sabato 15. Tempo abbastanza stabile e soleggiato specie al mattino, con annuvolamenti irregolari nelle ore calde dovuti al riscaldamento diurno, con fenomeni scarsi o del tutto assenti. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento e superiori alla norma di 3-5°C. Venti in quota deboli o moderati dai quadranti occidentali.