Dolomiti, domenica di grande lavoro per Elisoccorso Trentino e Belluno

Connect on Linked in

Domenica intensa per i sanitari del 118 e il Soccorso alpino tra le Dolomiti

NordEst – L’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino è intervenuta a supporto del Soccorso Alpino del Veneto per la ricerca di un uomo del 1967 residente in Veneto, disperso da sabato sera e trovato illeso domenica mattina intorno alle 12.

L’escursionista era partito sabato da Malga Larici per salire a Cima XII sull’altopiano di Asiago. L’allarme è scattato nella notte dopo il mancato rientro dell’uomo. Le operazioni di ricerca si sono attivate già in nottata con un sorvolo dell’elicottero di Trentino Emergenze con i visori notturni.

Sono ricominciate alle prime luci dell’alba con un ulteriore sorvolo dell’elicottero e con l’intervento delle squadre di terra del Soccorso Alpino del Trentino – Area operativa Trentino Orientale – per battere i sentieri del versante trentino, e del Soccorso Alpino Veneto per setacciare il versante veneto. L’uomo è stato trovato illeso sul versante veneto. Si era riparato per la notte dopo essere stato colto dal temporale in un’area dove non c’era copertura telefonica.

05AGO 12:00 #Asiago Ritrovato illeso escursionista 51enne disperso da ieri su sentiero verso Cima Dodici. Ricerche nella notte di numerose squadre di @cnsasofficial @_Carabinieri_ @vvfveneto. All'alba #Elicotteri #Trento e @ItalianAirForce hanno portato in quota i soccorritori pic.twitter.com/vCMCb9zLsM — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 5, 2018

Il secondo intervento di ricerca ha visto coinvolta l’Area operativa Trentino Occidentale del Soccorso Alpino per un pastore rumeno di 45 anni scomparso da Malga Leno in ValDaone. L’allarme è stato lanciato domenica mattina dal pastore che lavorava con lui e le ricerche sono cominciate verso le 11. Ad intervenire l’elicottero, una trentina di persone delle squadre di terra del Soccorso Alpino e le unità cinofile del Soccorso Alpino con tre cani. Il pastore è stato trovato illeso ma in stato confusionale nella zona sopra a malga Leno intorno alle 14. L’elicottero lo ha trasportato all’ospedale di Trento per gli accertamenti medici.

Intervento del’elisoccorso anche sul Piz di Sagron per due escursionisti in difficoltà verso le 13. Recuperati dall’elicottero trentino che, successivamente – dopo aver rifornito a Primiero – è intervenuto anche su un incidente motociclistico in zona Rio Fosse a Passo Rolle verso le 14.

Malore in un hotel di Primiero alle 15. Sempre domenica pomeriggio è stato richiesto l’intervento di supporto del SUEM di Belluno per un grave malore in un hotel di Primiero. Il velivolo con l’equipe medica decollato dal Cadore, è intervenuto nella piazzola di Primiero con il supporto dei Vigili del fuoco della zona, come documentano le immagini di Stefano big Taufer.