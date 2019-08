Dolomiti d’Incanto a Passo Rolle: “Immagini e Racconti” di una Natura unica: in mostra fino a settembre

Print This Post

Una mostra fotografica a Capanna Cervino, con gli splendidi scatti di Michele Doliana, 26 anni, nipote di Virgilio Mich, anima storica e impiantista, da poco scomparso. Nei giorni scorsi la mostra è stata visita anche dal governatore trentino, Maurizio Fugatti durante una breve pausa a passo Rolle

Passo Rolle (Trento) – Avete mai visto una foto dell’aquila reale di Passo Rolle sulla neve, a grandezza naturale? Potete vederla a Capanna Cervino, tra i tanti scatti degni di nota, che dipingono una natura incontaminata. La montagna che non ti aspetti, le Dolomiti incantate fatte di boschi, torrenti, rilievi e fantastici panorami ma anche di animali rarissimi.

A Passo Rolle, ai piedi delle Pale di San Martino, sul Castellaz o in Val Venegia sono davvero tanti gli animali alpini presenti: aquile, caprioli, camosci, cervi, marmotte, volpi, lepri bianche, tetraonidi come la pernice bianca e i galli cedroni e forcelli e molti altri. Ma il problema per tutti è riuscire a vederli sopratutto da vicino.

Ora, grazie a questa originale mostra fotografica, realizzata dal giovane fotografo naturalista Michele Doliana e ospitata per tutta l’estate al Rifugio Capanna Cervino, è possibile ammirarli in primi piani davvero emozionanti ed avere così una visione completa di tutto quello che ci circonda durante le escursioni in questi fantastici luoghi.

C’è addirittura una foto, a grandezza naturale, dell’aquila reale del Passo chiamata ormai affettuosamente Lugh e spesso visibile sul cielo del Rolle, in planata sulla neve che è a dir poco strepitosa.

L’autore di queste foto ha voluto anche commentarle attraverso dei versi incisi su legno, che danno un valore aggiunto a tutta la mostra perchè riescono a toccare i sentimenti più profondi di chi ama la natura, la montagna, in particolare modo tutta l’area di Passo Rolle dal Colbricon alla Val Venegia vista anche come habitat per le diverse specie che la popolano. La mostra fotografica è visitabile fino a fine settembre a Capanna Cervino, passo Rolle dalle 10.30 alle 16.30.

Questo è lo Zigolo delle nevi (uccello artico raramente visibile sulle Alpi) fotografato per primo da Michele a Passo Rolle e che ha attirato l’inverno scorso molti fotografi naturalisti a Passo Rolle