Dolomiti di Brenta, Soccorso alpino in azione in tarda serata: due incrodati sul Campanil Basso

Si è concluso verso le 23 di mercoledì sera un intervento in soccorso di una cordata di due persone che si è incrodata sul Campanil Basso (Dolomiti di Brenta)

NordEst – I due scalatori, due uomini del 1982 e del 1991 della provincia di Verona, sono rimasti bloccati nella parte alta del Campanil Basso a causa di una corda rimasta incastrata nella prima fase della discesa in corda doppia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 18.30.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero ma il recupero si è rivelato impossibile a causa delle nuvole persistenti in quota. L’elicottero, quindi, ha imbarcato a bordo la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Molveno e la ha trasportata fino al rifugio Pedrotti.

Da qui, la Guardia attiva e un altro soccorritore che si trovava già al rifugio sono partiti a piedi e, scalando il Campanil Basso, hanno raggiunto i due uomini in parete in circa due ore e mezza. I soccorritori hanno messo in sicurezza i due scalatori, incolumi, li hanno calati fino alla base della parete e li hanno accompagnati al rifugio Pedrotti.