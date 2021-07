Dolomiti, da giovedì 8 luglio tempo instabile con rovesci, temporali sparsi, vento e grandinate

Le previsioni di Meteotrentino e SArpav Dolomiti meteo confermano pur in un quadro ancora in evoluzione e incerto in particolare per la giornata di oggi, rilevano la possibilità che, soprattutto in serata e sui settori occidentali del Trentino, potrebbero svilupparsi rovesci e temporali localmente intensi, isolati o al più sparsi

NordEst – Giovedì già in mattinata, ma soprattutto al pomeriggio sera, sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco intenso. Mediamente sono attesi tra 15 e 30 millimetri di pioggia, ma, su aree ristrette, dove si verificheranno i rovesci ed i temporali più intensi, si potranno registrare accumuli superiori a 40 – 50 millimetri, frequenti fulminazioni, grandine anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti o molto forti.

La perturbazione è attesa allontanarsi verso est nella serata o tarda serata di giovedì quando affluirà aria più fresca ed i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali a tutte le quote. La Protezione Civile raccomanda quindi grande prudenza, evidenziando i rischi che si possono correre soprattutto in caso di escursioni in montagna.

Le previsione Arpav Dolomiti

giovedì 8. Inizialmente tempo ancora soleggiato, nonostante qualche annuvolamento medio-alto e nascente attività cumuliforme entro la tarda mattinata. Dalle ore centrali ulteriore sviluppo dell’attività cumuliforme e primi fenomeni sparsi, prima di una fase assai più instabile in serata. Episodio che potrà proseguire nottetempo sulle Prealpi. Ambiente sempre estivo, anche un po’ afoso nei fondovalle.

Precipitazioni. Assenti fino alle ore centrali (0%), poi in aumento con qualche rovescio e temporale sparso a ridosso del Trentino e dell’Alto Adige (60/70%), mentre il rischio sarà minore verso est (40/50%). Dopo una pausa senza fenomeni, la probabilità di rovesci temporali diventerà alta (80/90%) alla sera a iniziare dai settori occidentali, in trasferimento verso est. Non escludi fenomeni intensi e localmente grandinigeni. Gli accumuli di pioggia saranno molto variabili, da pochi mm a 20/30 mm, localmente superiori a 50 mm.

Temperature. Minime in aumento nelle valli e in calo in quota, dove saranno osservate alla sera; massime in leggera flessione a tutte le quote per deficit di sole al pomeriggio. Su Prealpi a 1500 m min 13°C, max 19°C, a 2000 m min 11°C, max 15°C, su Dolomiti a 2000 m min 10°C, max 16°C, a 3000 m min 6°C, max 9°C.

Venti. Nelle valli venti deboli/moderati a regime di brezza, in caso di temporale eventuali forti raffiche di vento; in quota moderati/tesi da sud sud-ovest, anche forti sulle cime dolomitiche più alte, a 10-25 km/h a 2000 m e 40-60 km/h a 3000 m.

venerdì 9. Nottetempo residua instabilità sulle Prealpi e miglioramento altrove. Al mattino sole e cielo sereno, salvo banchi di stratocumuli mattutini, in graduale diradamento. Al pomeriggio attività cumuliforme assai contenuta sulle Dolomiti, localmente moderata sulle Prealpi, dove l’instabilità ci sarà, seppur piuttosto lieve. Contesto assai meno caldo, ma ancora estivo nei fondovalle.

Precipitazioni. Nottetempo residua instabilità sulle Prealpi (30/50%). Al mattino precipitazioni assenti ovunque (0%), anche al pomeriggio su molti settori dolomitici, mentre qualche isolato piovasco si verificherà sulle Prealpi e sulla pedemontana (10/20%).

Temperature. In generale diminuzione. Sono previste punte di 25/26°C nei fondovalle prealpini e di 19/22°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 9°C, max 15°C, a 2000 m min 7°C, max 12°C, su Dolomiti a 2000 m min 6°C, max 13°C, a 3000 m min 1°C, max 4°C.

Venti. Deboli/moderati per brezze nelle valli; deboli/moderati da nord-ovest in quota, a 5-15 km/h a 2000 m e 20-30 km/h a 3000 m.

Tendenza

sabato 10. Maggiore soleggiamento e minore attività cumuliforme durante le ore più calde. La stabilità aumenterà e l’insidia fenomeni convettivi sarà bassa. Temperature in ripresa, eccetto le minime nelle valli. Venti in quota deboli/moderati da ovest sud-ovest; nelle valli perlopiù deboli per brezze, localmente e a tratti moderati nei settori solitamente più ventilati.

domenica 11. In prevalenza soleggiato al mattino e riduzione del soleggiamento al pomeriggio per attività cumuliforme irregolare, spesso di contenuto sviluppo. Verso sera aumento della nuvolosità ed eventuale lieve fase instabile. Temperature senza notevole variazioni rispetto a sabato, sempre estive. Venti deboli/moderati dai quadranti occidentali in quota; perlopiù deboli per brezze nelle valli; localmente e a tratti moderati nei settori solitamente più ventilati.

In breve