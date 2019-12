Dolomiti con il sole a Natale: ecco le previsioni di Arpav e MeteoTrentino

Miglioramento in arrivo con correnti nord-occidentali, a tratti forti e aria decisamente meno umida e più fredda in quota, con probabili condizioni di Foehn sul versante sud alpino. L’approfondirsi di una saccatura sui Balcani determinerà l’afflusso d’aria più fredda da Nord. Il calo termico sarà avvertito dopo Natale. Questo avverrà in un contesto anticiclonico con tempo generalmente ben soleggiato e stabile di stampo invernale

NordEst – Per Martedì e mercoledì – MeteoTrentino prevede nubi alternate a tratti soleggiati, più ampi e duraturi mercoledì, con possibili deboli o debolissime precipitazioni specie sui rilievi di nordovest tra la sera di martedì e mercoledì mattina; ancora ventoso soprattutto in montagna con vento in attenuazione mercoledì pomeriggio. Giovedì e nei giorni successivi nuvolosità variabile e non sono escluse deboli precipitazioni tra venerdì e sabato.

Arpav Dolomiti Meteo conferma per martedì 24 una estesa copertura nuvolosa per nubi alte e medio-alte stratiformi a inizio giornata, seguita da netto miglioramento, con sole e cielo sempre più sereno. In quota clima assai meno freddo e sensibilmente meno ventoso, nelle valli probabile cessazione del Foehn.

Precipitazioni. Assenti (0%), tuttavia, si potrà verificare qualche burrasca di neve sulle cime più settentrionali in tarda serata (20/30%).

Temperature. In quota in generale rialzo; nelle valli in lieve diminuzione le minime, senza notevoli variazioni le massime o in calo nelle valli in ombra. Su Prealpi a 1500 m min 0°C max 3°C, a 2000 m min -2°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -2°C max 1°C, a 3000 m min -8°C max -4°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati per residui episodi di Foehn a inizio giornata; in quota moderati tesi a attorno ai 2000/2400 m, tesi/forti da nord-ovest alle quote più alte, a 15-35 km/h a 2000 m, 45-60 km/h a 3000 m.

mercoledì 25. Tempo molto soleggiato con cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità su gran parte della montagna veneta, eccetto annuvolamenti irregolare con burrasche di neve sulle Dolomiti al mattino, in successivo diradamento con ritorno del sole con il passare delle ore. Temperature in generale diminuzione in alta quota e in leggera ripresa sotto i 2000 m. Venti tesi/forti da nord, anche tempestosi sulle cime dolomitiche più alte. Eventuali episodi di Foehn in alcune valli, specie sulle Dolomiti.

giovedì 26. Tempo ben soleggiato con cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità al mattino. Dal primo pomeriggio giungeranno sottili velature del cielo senza togliere l’impressione di bel tempo. Temperature in calo a tutte le quote. Attenuazione dei venti settentrionali in quota.

Le previsioni aggiornate

