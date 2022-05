Dolomiti, che spettacolo il Giro d’Italia: Covi trionfa sulla Marmolada, Hindley stacca Carapaz ed è in rosa (VIDEO)

Dopo il successo delle tappe a Lavarone, la Borgo – Treviso sui colli del prosecco, ai piedi della Marmolada si è decisa la corsa rosa tra due ali di folla

NordEst – Il 23enne della Uae stacca tutti sul Pordoi e poi si difende sull’ultima salita. Per l’Italia quarto successo di tappa dopo quelli di Dainese, Oldani e Ciccone. In classifica l’australiano è il nuovo leader con 1’25” di vantaggio sull’ecuadoriano.

La Marmolada sorride ad Alessandro Co vi e regala una fetta di Giro d’Italia all’australiano Jai Hindley. Il 23enne è il quarto vincitore di tappa italiano in questo Giro dopo i colpi di Dainese, Oldani e Ciccone. Il corridore dell’Uae Emirates è tornato al successo dopo un avvio di stagione che lo aveva visto conquistare la Vuelta Murcia e una tappa alla Vuelta Andalucia, oltre a un terzo posto al Trofeo Laigueglia. Nell’ultima tappa di montagna (Belluno-Marmolada di 168 km) Covi è entrato nella fuga a 15 di giornata prima di salutare la compagnia sul Pordoi – con i suoi 2239 metri è la Cima Coppi di questo Giro – e di difendersi sulla Marmolada dal ritorno prepotente di Novak (Bahrain Victorius). Terzo Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

💗 Giro d'Italia 2022 | Stage 2⃣0⃣ 🇬🇧 If it's now or never, let's do it now! 🇮🇹 Se è adesso o mai più, fallo adesso!#Giro pic.twitter.com/0AN3PBZZAJ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2022

Gli ultimi chilometri della tappa hanno anche stravolto gli equilibri di classifica. Tra gli uomini in fuga c’era il tedesco Kämna che prima si è fatto sfilare, si è accodato ai big di classifica e poi ha aiutato il compagno di squadra Hindley nell’attacco a 2 km dall’arrivo. Carapaz non ha risposto all’attacco, anzi ha subito il colpo. Sulla sua ruota è rimasto Kämna, mentre lo spagnolo Landa si è fatto staccare per poi rientrare e andare via allo stesso Caparaz nell’ultimo chilometro. La classifica generale dunque, cambia leader prima dell’ultima cronometro di Verona. La maglia rosa è sulle spalle di Jai Hindley, che ora ha 1’25” di vantaggio su Carapaz e 1’51” su Landa. Quarto posto per Nibali a 7’57”.

🔻 LAST KM / STAGE 2⃣0⃣ 🇬🇧 The last few metres are the sweetest. 🇮🇹 Gli ultimi chilometri sono i più dolci. Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/421qa5d7x7 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2022