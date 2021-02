Dolomiti, c’è aria di primavera anticipata nel weekend di domenica 21 febbraio

Primavera ‘ingannevole’ nel weekend di sabato e domenica 20 e 21 febbraio: tra il sole e un clima decisamente più mite rispetto ai giorni scorsi, ci sarà spazio anche per nubi e nebbie

NordEst – Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che il sopraggiungere di una vasta area anticiclonica garantirà un weekend caratterizzato da una maggiore stabilità atmosferica: sabato 20 febbraio il sole sarà prevalente sulle nostre regioni centro-meridionali, con valori termici diffusamente oltre i 15/17°C durante le ore pomeridiane.

Al Nord però lo scenario sarà ben diverso: la presenza dell’alta pressione durante i mesi invernali si traduce in cieli coperti o nebbie in particolare durante la notte e al primo mattino sulle pianure e nelle vallate alpine. In questo contesto non si esclude neppure la possibilità di qualche isolata pioviggine tra Liguria (fenomeno della Maccaia) e basso Piemonte.

Domenica 21, a parte qualche banco di nebbia sulla Pianura Padana, il sole sarà sempre ben presente, con temperature massime che si spingeranno fin verso i 18/20°C al Sud e sulle due Isole Maggiori, dove soffieranno venti miti di Scirocco.