Dolomiti, caduti 10 centimetri di neve a Passo Lavazé e sul Manghen, fiocchi anche a passo Rolle

A Punta Penia sono scesi più di 20 centimetri. Piogge e temperature giù di 10 gradi con raffiche di vento: prolungato lo stato di allerta fino a sabato a NordEst

NordEst – Sono caduti circa 10 centimetri di neve sulle strade più in quota delle valli di Fiemme e di Fassa, come Passo Lavazè lungo la strada statale 620, Pampeago, Passo Sella (Ss242) e Passo Pordoi (Ss48), e sulla zona di Passo Manghen lungo la Sp31. I mezzi per lo sgombero neve, entrati immediatamente in azione, hanno ristabilito la normalità. I disagi legati all’ondata di maltempo che ha colpito il Trentino da mercoledì pomeriggio – comunica la Provincia in una nota – sono stati limitati. “Si raccomanda, anche in considerazione del brusco calo delle temperature rilevato, di guidare con prudenza e di affrontare i passi dolomitici solo con attrezzatura invernale”, si legge nella nota. Sulla Ss47 nel comune di Ruffrè Mendola sono cadute alcune piante sulla carreggiata. L’intervento del Servizio gestione strade in collaborazione con i vigili del fuoco volontari ha permesso di ripristinare la normale circolazione in poco tempo.

Il maltempo che ha interessato il Trentino Alto Adige nel ultime ore ha comportato un brusco calo delle temperature. Alle ore 14 di giovedì, sono state registrate precipitazioni medie comprese tra venti e 40 millimetri di pioggia, localmente risultavano superiori a 60 millimetri (Malga Bissina, Maso le Pozze di Ala, Vò destro e Volano).

La quota neve si è abbassata sotto i 1.800 metri e per venerdì non si escludono bufere di vento in montagna. Lo riporta l’analisi di Meteotrentino. Si è verificato un rinforzo dei venti negli strati più bassi a partire dalla tarda mattinata, con raffiche localmente forti: il valore massimo è stato registrato a Cembra, con 82 chilometri orari. Si prevede il persistere delle precipitazioni, a tratti moderate, fino al tardo pomeriggio o alla sera di oggi, soprattutto sui settori centro orientali, con quota neve in ulteriore calo fino a 1.700 metri circa. I venti soffieranno moderati o localmente forti da nord. Per venerdì 13 settembre, non è del tutto esclusa qualche locale bufera di neve in quota. I venti settentrionali saranno molto forti tra il pomeriggio di venerdì e la sera di sabato soprattutto in montagna dove le raffiche potranno risultare localmente superiori a 120 chilometri orari nelle zone esposte.