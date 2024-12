“Dolomiti Bellunesi” sui cartelli stradali ai confini della provincia: installati 11 nuovi tabelloni

Il benvenuto ai turisti e a tutti quelli che entrano in provincia di Belluno ha il colore dell’enrosadira, quello che le Dolomiti acquisiscono all’alba e al tramonto

NordEst – I nuovi cartelli stradali posti all’ingresso del territorio provinciale infatti sono rosa e portano la scritta “Dolomiti Bellunesi” sotto l’indicazione geografico-amministrativa della Provincia di Belluno, con i caratteri del nuovo brand. «In questo modo tutti coloro che arrivano in provincia sanno che stanno entrando nel territorio delle Dolomiti Bellunesi – spiega Vanessa De Francesch, consigliera provinciale delegata al turismo – l’identità territoriale è uno strumento forte di promozione e intende porre l’accento sull’appartenenza delle Dolomiti alla provincia di Belluno. Perché non è scontato: basta vedere quanto accaduto con l’errata attribuzione di Cortina al Trentino, non più tardi di qualche giorno fa, nientemeno che su un tg della Rai».

“Vivere le Dolomiti”

L’installazione dei nuovi cartelloni stradali rientra nell’ambito delle azioni conclusive del progetto “Vivere le Dolomiti” (finanziato dai Fondi di confine), e fa parte dell’attuazione del piano di marketing che da un paio di anni è aggiornato con il nuovo brand turistico e territoriale. Si tratta di un intervento di manutenzione, pertanto le strutture, le misure e i materiali sono stati mantenuti come da impianti esistenti, realizzati nel 2009. È stata aggiornata la grafica con il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, come previsto nel percorso che ha portato a una comunicazione specifica per la destinazione provincia di Belluno.

«La posa dei nuovi cartelli è una delle azioni di coronamento del percorso di brandizzazione del territorio, avviato dal consigliere provinciale Danilo De Toni, che ringrazio, in collaborazione con la Dmo Dolomiti Bellunesi. Grazie anche agli uffici provinciali per l’attenzione con cui hanno seguito questo tema – continua la consigliera De Francesch – dobbiamo continuare a lavorare perché il marchio Dolomiti Bellunesi caratterizzi l’intero territorio, tanto più alla vigilia delle Olimpiadi e Paralimpiadi».

Dove si trovano i cartelli

I cartelli sono 11, installati in 10 Comuni di confine con altre province, vale a dire Setteville, Arsiè, Sovramonte, Falcade (un cartello al Valles, l’altro al San Pellegrino), Rocca Pietore (sul Fedaia), Auronzo, Lorenzago (sul Passo Mauria), Longarone, Alpago e Borgo Valbelluna (sul San Boldo). Grafica (in collaborazione con Dmo) e realizzazione valgono complessivamente poco meno di 70mila euro. L’installazione è stata completata nei giorni scorsi.