Dolomiti, attese deboli nevicate martedì e giovedì sera

Quantitativi molto scarsi, non escluso accumulo in quota

NordEst – Previsto in settimana l’arrivo della prima neve della stagione in Trentino, anche alle quote più basse, secondo Meteotrentino. Deboli precipitazioni nevose sono previste martedì sera oltre i 1.500 metri, a partire dai settori occidentali, che nella notte e nelle prime ore di mercoledì raggiungeranno anche il resto del territorio trentino e bellunese. Una seconda perturbazione è attesa tra giovedì e venerdì, con deboli precipitazioni diffuse che potrebbero risultare nevose anche fino a 500 metri, o localmente anche sotto. Gli accumuli di neve previsti sono generalmente scarsi: possibile qualche centimetro sotto i 700 metri, mentre, a quote superiori, si potrebbero verificare accumuli fino a 15 centimetri. Dallo scorso 15 novembre è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dei veicoli.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

Sulle Alpi la pressione nei prossimi giorni tenderà a diminuire per l’approssimarsi di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-settentrionale, alimentata da aria molto fredda di origina artica. Questa circolazione ciclonica è formata da vari impulsi perturbati; un primo impulso interesserà le Alpi tra martedì sera e mercoledì mentre un secondo tra giovedì pomeriggio e venerdì, determinando principalmente una breve fase di stampo invernale con temperature anche ben inferiori alla norma ma con precipitazioni in prevalenza modeste mentre saranno più importanti nei versanti esteri delle Alpi. Il calo termico sarà sensibile soprattutto da giovedì. Dopo il passaggio del secondo fronte perturbato, da sabato una dorsale anticiclonica di origine mediterranea determinerà tempo più stabile e temperature in ripresa a cominciare dai valori diurni.

Tempo previsto

martedì 19. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con qualche schiarita; nel pomeriggio da molto nuvoloso a coperto con deboli fenomeni specie sulle Dolomiti. Nelle valli ridotta escursione termica diurna per minore freddo notturno e per contesto più fresco in giornata.

Precipitazioni. Fino al tardo pomeriggio generalmente assenti. In serata e nella notte sulle Prealpi probabilità molto bassa (5-10%) di qualche occasionale fiocco di neve oltre i 1600-1800 m, mentre sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (20-30%) di sporadici e debolissime precipitazioni intermittenti specie sui rilievi di confine con il Trenino alto Adige attorno ai 1200-1400 m, localmente più in basso nelle valli chiuse. Gli apporti di precipitazione saranno, tuttavia, molto modesti, anche nulli, al massimo di 0-3 millimetri con altrettanti centimetri di neve fresca.

Temperature. In lieve o contenuta diminuzione specie in alta montagna, dove le minime saranno misurate a fine giornata, salvo risultare in lieve aumento le minime nelle valli. Debole escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 4°C, a 2000 m min -1°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max 1°C, a 3000 m min -7°C max -4°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile. In quota da moderati a tesi da ovest, sud ovest, a 10-30 km/h a 2000 m e a 25-40 km/a 3000 m.

mercoledì 20. Nella notte cielo molto nuvoloso o coperto con qualche modestissimo fenomeno specie sulle Dolomiti. In mattinata netto miglioramento del tempo ovunque con cielo tendente a divenire sereno o poco nuvoloso, salvo qualche residuo e irregolare addensamento sulle Dolomiti.

Precipitazioni. Nottetempo e fino all’alba sulle Dolomiti possibili modesti fenomeni (30-40%) da locali a sparsi specie sui rilievi di confine dove il limite delle nevicate sarà di circa 1200-1400 m con apporti di precipitazione molto scarsi, tra 1 e i 5 mm con altrettanti centimetri di neve oltre i 1500 m. Sulle Prealpi i fenomeni saranno meno probabili (10-20%) con eventuali fiocchi di neve oltre i 1500 m e accumuli nulli o irrisori. Attenuazione dei fenomeni in mattinata.

Temperature. In generale sensibile diminuzione, più marcata in alta quota rispetto alle valli, dove localmente potranno essere interessate dal Foehn, con minime in quota misurate a fine giornata e massime registrate nelle prime ore. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max 3°C, a 2000 m min -8°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -11°C max -1°C, a 3000 m min -19°C max -4°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile con eventuali moderati rinforzi in giornata per locali raffiche di Foehn; in quota in rinforzo fino a tesi o forti, nelle prime ore ancora da ovest, sud-ovest, in successiva e rapida rotazione da nord-ovest, a 30-40 km/h a 2000 m e a 50-70 km/a 3000 m.

Tendenza

giovedì 21. Al mattino da soleggiato a parzialmente soleggiato per un graduale aumento della nuvolosità fino a cielo coperto nel pomeriggio con delle modeste precipitazioni, specie verso la sera, nevose fino a quote basse. Temperature in ulteriore lieve diminuzione di stampo invernale. Venti in quota in parziale attenuazione, in genere moderati o tesi dai quadranti occidentali.

venerdì 22. Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con residui e modesti fenomeni da sparsi a locali, nevosi fino a fondovalle. Dalle ore centrali rasserenamenti diffusi. Temperature in diminuzione specie le minime che saranno misurate ovunque a fine giornata, su valori ben inferiori alla norma; clima invernale. Venti in quota da moderati al mattino a forti nella seconda parte della giornata, provenienti dai quadranti occidentali con effetto wind chill in alta montagna. Gli apporti nevosi previsti tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina saranno tuttavia modesti e compresi tra i 3 e i 15 cm.