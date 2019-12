Dolomiti, allerta pioggia forte e neve in quota

Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina tempo perturbato con precipitazioni estese e persistenti su zone centro-settentrionali, a tratti anche intense, con quantitativi consistenti, localmente abbondanti su Dolomiti, Prealpi e aree limitrofe. Limite della neve intorno ai 1400-1700 metri sulle Dolomiti e a 1600-1800 sulle Prealpi

NordEst – Tra venerdì e la mattina di sabato – conferma Arpav Dolomiti meteo – una saccatura atlantica aggancerà la depressione transitando sulle Alpi orientali, causando un episodio di tempo perturbato, accompagnato da un moderato calo termico. Nel corso di sabato si avrà un intervallo di variabilità, prima del veloce passaggio di un ulteriore asse di saccatura e dell’associato fronte perturbato entro la mattina di domenica. In seguito la formazione di un promontorio ad ovest dell’Italia porterà un miglioramento per correnti nord-occidentali di aria decisamente più asciutta, anche con possibili condizioni di Foehn lunedì.

Anche MeteoTrentino conferma per venerdì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata fino a forti diffuse in serata e nella notte; quota neve in calo fino a 1600 m circa e localmente a quote inferiori specie nelle valli più chiuse dei settori occidentali. Sabato e domenica parziali schiarite alternate ad annuvolamenti con probabili deboli nevicate oltre i 1200 m nelle prime ore di domenica. Lunedì e martedì molto soleggiato con marcata escursione termica.

Il tempo previsto

venerdì 20. Al mattino graduale peggioramento del tempo con cielo già molto nuvoloso/coperto e primi deboli fenomeni sparsi, in estensione da sud-ovest verso nord-est. Al pomeriggio e alla sera tempo perturbato con fenomeni diffusi.

Precipitazioni. Al mattino deboli sporadiche, tendenti a diffuse a partire da ovest entro il primo pomeriggio (40/60%), poi sempre più diffuse entro sera (80/100%), perlopiù moderate su Prealpi e più deboli su Dolomiti; quota neve tra 1600 e 1800 m sulle Prealpi, tra 1400 e 1700 m sulle Dolomiti in funzione dell’intensità, solo localmente inferiore, con un possibile temporaneo rialzo nella notte.

Temperature. Minime stazionarie nelle valli, in lieve calo in quota; massime in moderato calo. Su Prealpi a 1500 m min 0°C max 3°C, a 2000 m min -2°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max -1°C, a 3000 m min -7°C max -5°C.

Venti. Nelle valli deboli meridionali; in quota perlopiù tesi meridionali, anche forti alla sera, a 15-40 km/h a 2000 m, 35-60 km/h a 3000 m.

sabato 21. Maltempo fino al primo mattino con cielo coperto e diffusi fenomeni, che durante la mattinata cesseranno ad iniziare da ovest, con qualche schiarita che potrà divenire più ampia tra mezzogiorno e metà pomeriggio; in seguito nuovo rapido aumento della nuvolosità fino a cielo nuovamente coperto in serata e nella notte, con qualche possibile fenomeno.

Precipitazioni. Fino al primo mattino diffuse (80/90%), in attenuazione su Prealpi occidentali, più insistenti su provincia di Belluno, dove cesseranno entro mezzogiorno. Quota neve a 1300/1600 m, localmente a 1000/1200 m in qualche valle dolomitica. Tra venerdì e sabato mattina possibili 40/60 mm su Prealpi, localmente fino a 70/80 mm, 25/40 mm su Dolomiti, con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1800/2000 m, meno a quote inferiori per contributo di pioggia e neve bagnata. Possibile ripresa di deboli precipitazioni in serata/notte, eventualmente nevose a 1000/1300 m su Dolomiti, 1300/1500 m su Prealpi.

Temperature. Nelle valli minime in lieve calo e massime in contenuto aumento; in quota in lieve calo. Su Prealpi a 1500 m min 0°C max 1°C, a 2000 m min -2°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max -1°C, a 3000 m min -9°C max -7°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota in attenuazione da tesi a deboli/moderati occidentali in giornata, moderati/tesi da sud-ovest in serata, a 15-40 km/h a 2000 m, 35-55 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 22. Fino al primo mattino perturbato, con cielo coperto e precipitazioni perlopiù deboli, a tratti moderate specie su Prealpi e zone orientali, nevose a 1000/1300 m, con limite in rialzo. In giornata schiarite via via più ampie con qualche residua nube alta. Temperature in lieve calo, eccetto le massime nelle valli, in possibile lieve aumento. Venti in rotazione a nord, con possibile Foehn al pomeriggio/sera.

lunedì 23. Tempo ben soleggiato su Prealpi, con qualche possibile nube alta da sottovento (lee-clouds); parzialmente soleggiato su Dolomiti, specie a nord, per annuvolamenti irregolari e qualche possibile burrasca. Clima ventoso e freddo in quota, più mite nelle valli per probabile Foehn. Previsore: G.M. Aggiornamento bollettino Dolomiti neve e Valanghe 18/12/2019