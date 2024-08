Dolomiti, allerta per forti temporali tra martedì 6 fino a mercoledì 7 agosto

Il Dipartimento Protezione civile del Trentino, informa che nel pomeriggio e soprattutto nella serata di martedì 6 agosto 2024, infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi

NordEst – I temporali risulteranno quasi stazionari o in lento moto verso est sud-est e potranno quindi determinare precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette, grandine di piccole dimensioni, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento, secondo Metotrentino. Mercoledì l’atmosfera è prevista ancora instabile e, già al mattino, potranno verificarsi locali rovesci o temporali che risulteranno più diffusi ed intensi al pomeriggio e soprattutto in serata quando è atteso il passaggio di una lieve ondulazione in quota. Come nella giornata di martedì, anche al pomeriggio sera di mercoledì, potranno verificarsi temporali intensi con anche la possibilità di locali grandinate di medie dimensioni. Giovedì probabile miglioramento ma, al momento, non può essere esclusa la possibilità di locali temporali intensi fino al mattino di venerdì.

Le previsionio di Arpav meteo

Mercoledì 7. Giornata più variabile e più instabile rispetto alle precedenti con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche parziale schiarita al mattino sulle Dolomiti, con addensamenti più importanti già in mattinata a partire dalle Prealpi centro-occidentali in successiva estensione anche alle altre zone montane nelle ore centrali con fenomeni in prevalenza sparsi.

Precipitazioni. Probabilità in aumento già in mattinata a partire dai Lessini e Prealpi vicentine fino a medio alta (50-60%) quasi ovunque dalle ore centrali per precipitazioni da locali a sparse a carattere di rovescio o di temporale. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio a partire dalle Prealpi occidentali, con possibile ripresa di una seconda fase instabile nella notte (30-40%); non si escludono nel corso della giornata fenomeni localmente intensi. I quantitativi previsti varieranno tra i 5 e i 15 mm localmente un po’ superiori in caso di forti rovesci.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo o in leggero calo, massime in temporanea in diminuzione, con escursione termica giornaliera un po’ più contenuta rispetto ai giorni precedenti e clima diurno più fresco rispetto a martedì. Su Prealpi a 1500 m, min 15°C e max 18°C; a 2000 m, min 12°C e max 15°C. Su Dolomiti a 2000 m, min 12°C e max 15°C; a 3000 m, min 6°C e max 8°C.

Venti. Nelle valli deboli o moderati con qualche temporaneo rinforzo per raffiche in caso di rovesci o di temporali, in quota in genere deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, a 5-10 km/h a 2000 m e a 5-15 km/h a 3000 m.

giovedì 8. Tempo più stabile e più soleggiato rispetto a mercoledì con cielo al mattino poco nuvoloso per modeste velature e per nubi basse sparse nelle ore fresche in rapido dissolvimento dopo l’alba, mentre nelle ore centrali possibile qualche modesto e innocuo annuvolamento che, tuttavia, verso sera potrà diventare localmente consistente e determinare qualche fenomeno.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo qualche residuo piovasco nelle prime ore della giornata (10-20%) e qualche possibile precipitazione anche a carattere di rovescio o di temporale verso sera (10/30%).

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento su valori superiori alla norma, con elevata escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m, min 15°C e max 19°C; a 2000 m, min 12°C e max 17°C. Su Dolomiti a 2000 m, min 12°C e max 18°C; a 3000 m, min 4°C e max 9°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli o moderati a regime di brezza di direzione variabile; in quota in genere moderati da ovest, nord ovest, a 5-15 km/h a 2000 m e a 10-20 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 9. Tempo ancora stabile e soleggiato con clima tipicamente estivo e più caldo della norma. Nelle ore più calde annuvolamenti irregolari di tipo cumuliforme per una moderata attività convettiva limitata alle cime o a qualche pendio ma con fenomeni pressoché assenti. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti in quota in prevalenza deboli da nord ovest.

sabato 10. Tempo stabile, soleggiato e più caldo della norma e anche rispetto a venerdì con temperature in ulteriore lieve aumento. Nelle ore calde saranno ancora possibili annuvolamenti irregolari di tipo cumuliforme per una moderata attività convettiva limitata perlopiù in prossimità delle cime o lungo il pendio di qualche rilievo con fenomeni molto scarsi o assenti. Venti in quota in prevalenza deboli da ovest, nord ovest.