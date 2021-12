Dolomiti, allerta neve mecoledì 8 dicembre. Al lago di Calaita registrati -16.6°C

Posted on

Ok all’election day in Trentino e Valle d’Aosta NordEst – Per coprire eventuali seggi vacanti per il Senato nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige nel caso in cui siano previste consultazioni elettorali entro sei mesi nello stesso territorio o in una parte di esso. La […]