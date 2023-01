Dolomiti, allerta neve e vento lunedì 23 gennaio anche nelle valli, rischio valanghe marcato

Torna la neve a bassa quota nelle prossime ore. Nel corso della giornata di lunedì, nelle situazioni più esposte non si esclude che singole valanghe (criticità gialla) possano interessare le vie di comunicazione in quota

NordEst – Arpav Dolomiti meteo conferma per lunedì 23 precipitazioni nevose fino a quote collinari, con probabili accumuli anche consistenti sulle Prealpi e di qualche centimetri in alcuni fondovalle prealpini e a bassa quota. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, specie nelle prime ore e sulle zone più interne. Rinforzo dei venti da nordest in quota, sulla costa meridionale e pianura limitrofa.

Meteotrentino invece annuncia: lunedì giornata coperta con precipitazioni diffuse, di intensità moderata o localmente forte, più intense e abbondanti sui settori orientali, e quota neve inizialmente molto bassa in graduale aumento; raffiche di föhn in molte valli. Martedì nuvoloso con possibili deboli precipitazioni e locali schiarite. Mercoledì in graduale miglioramento e più soleggiato, giovedì variabilmente soleggiato, venerdì molto soleggiato.

Prudenza ala guida e dotazione invernale

La quota neve è prevista a 700 metri circa ma localmente, specie a inizio evento, nelle valli meno ventilate e durante le fasi più intense, neve o neve mista a pioggia potranno scendere anche a quote inferiori, fino ad interessare alcuni fondovalle.

Le precipitazioni, inizialmente deboli, cominceranno sui settori orientali nella tarda notte o al mattino di domani, lunedì, per poi estendersi al restante territorio ed intensificarsi nelle ore centrali e durante il pomeriggio, specie a est e sudest.

Oltre gli 800 m di quota, sui settori orientali e sudorientali, potranno cadere 20 – 40 cm o più di neve fresca mentre accumuli inferiori sono attesi a quote inferiori e sui settori occidentali della provincia di Trento.

Previsti venti forti

Forti venti di foehn in bassa valle di Non e nella valle dell’Adige a nord di Trento renderanno improbabili accumuli nevosi al suolo. Previsione più incerta in Valsugana, poiché eventuali accumuli di neve al suolo dipenderanno dall’intensità della precipitazione e dal vento nei bassi strati: se la precipitazione sarà intensa ed i venti non troppo forti la neve scenderà fino a fondovalle; se invece i venti orientali nei bassi strati saranno sufficientemente intensi da rimescolare l’aria e la precipitazione sarà meno intensa, la neve potrebbe fondere del tutto o quasi prima di raggiungere il fondovalle. Dal tardo pomeriggio sera di lunedì e martedì i venti e le precipitazioni sono previsti attenuare e la quota neve delle eventuali deboli nevicate è attesa alzarsi fino a 1000 m circa.

Si raccomanda di mettersi in viaggio con automezzi equipaggiati di attrezzatura invernale. Con riferimento ai conducenti degli automezzi pesanti (autocarri, autotreni ed autoarticolati) si suggerisce di anticipare la partenza, compatibilmente con il divieto previsto per la giornata festiva, in modo da evitare, per quanto possibile, il passaggio nel tratto della SS 47 compreso tra Ospedaletto e Pergine Valsugana, nella giornata di domani a partire dalle ore 7:00 e fino al pomeriggio, quando è previsto l’esaurimento della fase più intensa della precipitazione.