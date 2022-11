Dolomiti, allerta meteo per martedì 22 novembre: neve, pioggia ma anche forte vento

L’inverno entra nel vivo dopo le ultime giornate di sole

NordEst – Arpav Dolomiti segnala per martedì 22 novembre precipitazioni localmente consistenti con limite delle nevicate in abbassamento fino attorno ai 1000 metri su Prealpi e 700 metri sulle Dolomiti. Temporaneo rinforzo dei venti in quota ma anche nelle valli. Meteotrentino prevede martedì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni fino a forti diffuse, nevose anche a quote medio basse. Mercoledì e giovedì perlopiù soleggiato e fresco. Venerdì irregolarmente nuvoloso con tratti soleggiati.

Dolomiti, attenzione al vento

Massima attenzione fra Trentino e Bellunese – secondo le previsioni de ilmeteo.it – , nella zona dove la tempesta Vaia distrusse un intero territorio nel 2018. Previsti venti forti di scirocco. Come anche sulle altre regioni del Nordest. E acqua alta a Venezia. Sulle vette delle Alpi orientali, invece, tempo prettamente invernale per lo scontro dell’aria fredda proveniente dalle isole britanniche e dalla Scandinavia con l’aria più calda di scirocco. La situazione localmente provoca la cosiddetta goccia fredda con anche 80 cm di neve a basse quote, 900 metri e addirittura, come alcuni modelli indicano, neve anche a valle, determinando un tempo più invernale che autunnale.

Acqua alta a Venezia

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto, ha diramato un’allerta maltempo per martedì 22 novembre per probabili precipitazioni a carattere di rovescio e possibili temporali. Forte vento soprattutto lungo la costa.