Dolomiti, Allerta meteo fino a mercoledì 6 ottobre: piogge, temporali e vento forte

Allerta moderata – arancione a partire da lunedì pomeriggio, gialla per la giornata di domani. L’avviso è stato diramato dalla Protezione civile del Trentino

NordEst – La Protezione civile del Trentino, ha diffuso un avviso di allerta arancione a partire dalle 18 di lunedì fino a martedì sera e poi allerta gialla fino a mercoledì.

Tempo perturbato con precipitazioni diffuse si prevede a partire da lunedì sera, la prima fase più intensa nelle prossime ore e poi da martedì pomeriggio fenomeni in attenuazione. Mercoledì ci sarà l’ingresso di una seconda perturbazione da nord con nuove precipitazioni e rinforzo dei venti sia in valle che in quota.

