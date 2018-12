Dolomiti, Allerta Meteo a Capodanno: tra domenica 30 e lunedì 31 venti da nord forti in quota. Fuochi e lanterne vietati in molte zone per alto rischio di incendi

Arpav Dolomiti meteo avverte: “anche molto forti in alta quota; a tratti venti tesi o forti anche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn”. Fuochi e lanterne vietati in molte zone per alto rischio di incendi

Dolomiti – Sarà un Capodanno ventoso su tutto il Nordest. Arpav Dolomiti meteo annuncia un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale atlantica, in rinforzo da venerdì, quando si isolerà tra Gran Bretagna e Francia, insisterà sull’Europa occidentale fino almeno ai primi giorni della prossima settimana.

Di conseguenza niente neve per il momento e correnti settentrionali in scorrimento lungo il suo bordo orientale interesseranno le Alpi, dapprima deboli/moderate e accompagnate da aria mite, poi forti o molto forti tra domenica e lunedì, accompagnate anche da masse d’aria più fredda, con condizioni di Stau sui versanti esteri e di Föhn su quello italiano.

sabato 29. Tempo bello con cielo perlopiù sereno per gran parte della giornata. Nel tardo pomeriggio-sera arrivo da Nord-Ovest di nubi alte che tenderanno a velare il cielo. Clima sempre mite in quota, anche se con lieve calo termico, con inversione termica notturna nelle valli, persistente di giorno nelle zone in ombra, anche se meno marcata dei giorni precedenti, che si esaurirà in caso di Föhn. Clima ventoso nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Minime in calo, registrate alla sera in quota. Massime stazionarie nelle valli, in calo in quota. Su Prealpi a 1500 m min 3°C max 6°C, a 2000 m min 1°C max 4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 2°C, a 3000 m min -6°C max -4°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, con rinforzi di Föhn in qualche valle dolomitica dal pomeriggio; in quota da deboli/moderati a moderati/tesi settentrionali, a 10-30 km/h a 2000 m, 25-45 km/h a 3000 m.

domenica 30. Tempo abbastanza soleggiato, anche se con qualche nube medio-alta di sottovento durante la giornata e possibili addensamenti irregolari sulle Dolomiti, specie verso Nord. Clima meno mite in quota con sensibile attenuazione dell’inversione termica. Clima molto ventoso in quota e sulle dorsali prealpine, e anche in molte valli per Föhn.

Precipitazioni. Generalmente assenti (0%), anche se qualche burrasca di neve non potrà essere esclusa sulle Dolomiti centro-settentrionali al pomeriggio/sera (10/30%).

Temperature. Minime stazionarie nelle valli, in calo in quota; massime in aumento nelle valli specie in caso di Föhn, in calo in quota. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 5°C, a 2000 m min -2°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max 0°C, a 3000 m min -11°C max -6°C.

Venti. Nelle valli moderati da Nord, con Föhn in molte valli; in quota forti, o anche molto forti alle quote più elevate, settentrionali, a 25-60 km/h a 2000 m, 65-105 km/h a 3000 m, con raffiche anche a 120-130 km/h oltre i 2500 m nelle zone aperte a Nord.

Tendenza

lunedì 31. Tempo abbastanza soleggiato, con qualche possibile addensamento da Nord soprattutto sulle Dolomiti e parziale copertura per nubi medio-alte di sottovento. Clima sempre ventoso in quota, anche con Föhn in qualche valle. Temperature senza notevoli variazioni.

martedì 1. Tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube alta in transito e possibili nubi medio-basse su alcuni settori prealpini. Clima nuovamente mite in quota, con accentuazione dell’inversione termica. Sensibile attenuazione dei venti.

Conferma cielo sereno e venti da nord in intensificazione dal pomeriggio. Domenica e lunedì sereno verso sud, con maggiore nuvolosità nelle vallate più settentrionali, e venti da nord fino a molto forti in quota e a tratti intensi anche in valle. Martedì sereno con venti in attenuazione. Mercoledì e giovedì tempo ancora molto soleggiato ma con venti nuovamente in intensificazione.

