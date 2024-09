Dolomiti, allerta maltempo tra lunedì sera e martedì 24 settembre

Settimana instabile con pioggia e molte nuvole

NordEst – Arpav Dolomiti meteo segnala: tra il pomeriggio/sera di lunedì 23 e le prime ore di martedì 24 precipitazioni a tratti diffuse anche con rovesci e temporali specie tra Dolomiti, Prealpi e pianura, dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche ripetuti) e quantitativi localmente anche abbondanti specie su Prealpi/pianura.

Metotrentino conferma per la giornata di lunedì, nuvolosità in graduale aumento con alcune precipitazioni nel corso del pomeriggio ad iniziare da ovest e poi via via più diffuse nella prossima notte. Martedì precipitazioni in esaurimento al mattino, poi giornata variabile con alcune schiarite ma possibilità ancora di alcune deboli precipitazioni, specie in montagna e in serata. Mercoledì in buona parte soleggiato. Giovedì precipitazioni diffuse. Venerdì precipitazioni in esaurimento, poi variabile. Sabato fronte freddo da nord al mattino.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

martedì 24. Cielo per lo più nuvoloso con irregolari schiarite in giornata specie su Prealpi occidentali.

Precipitazioni. Nella notte precipitazioni sparse anche con forti rovesci specie su Prealpi (80-100%) dove potranno risultare anche temporaleschi verso la pedemontana, poi tendenza ad attenuazione ed esaurimento su Prealpi occidentali mentre potranno insistere a tratti e deboli su Bellunese; nel pomeriggio/sera nuovi rovesci sparsi (60-80%) più probabili su Bellunese dove non è escluso un temporale. Neve sulle cime dolomitiche più elevate. Tra lunedì e martedì attesi accumuli assai irregolari, localmente abbondanti e concentrati in poco tempo, specie tra Prealpi e pedemontana (20-50 mm su Dolomiti, 60/80 mm su Prealpi, localmente anche di più)

Temperature. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo le massime. Prealpi – a 1500 m: min 8 max 13, a 2000 m: min 6 max 8 Dolomiti – a 2000 m: min 5 max 9, a 3000 m: min -1 max 0

Venti. Venti in quota tesi da sudovest fino al primo mattino poi moderati deboli variabili nelle valli, a 10-20 km/h a 2000 m e 15-40 km/h a 3000 m.

mercoledì 25. Irregolarmente nuvoloso con schiarite un pò più probabili al mattino.

Precipitazioni. In giornata a tratti possibile qualche piovasco sparso più probabile nel pomeriggio (30-50%)

Temperature. Temperature in generale live calo specie in quota. Prealpi – a 1500 m: min 7 max 10, a 2000 m: min 5 max 6 Dolomiti – a 2000 m: min 4 max 7, a 3000 m: min -2 max -1

Venti. Venti in quota deboli/moderati da sudovest in rinforzo dalla sera fino a tesi, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km/h a 2000 m e 10-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

giovedì 26. Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse al mattino a partire da Prealpi in estensione a Dolomiti nel pomeriggio fino a diffuse in serata. Possibili rovesci su Prealpi. Pioggia fin sulle cime dolomitiche più elevate. Temperature in aumento in quota, stazionarie nelle valli. Venti in quota forti da sudovest, deboli variabili nelle valli.

venerdì 27. Da nuvoloso a molto nuvoloso con irregolari schiarite un pò più probabili su Prealpi occidentali in giornata. Fino al mattino possibili precipitazioni sparse in esaurimento; nel pomeriggio possibili ancora rovesci a tratti, più probabili su bellunese. Temperature in generale aumento, in calo dalla sera in quota Venti in quota forti da sudovest.