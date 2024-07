Dolomiti, allerta gialla per temporali, vento e grandine fino a sabato

La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) per temporali e possibili problemi idrogeologici dalle 11 di venerdì alle 12 di sabato, valida su tutto il territorio provinciale

NordEst – Già per la prossima notte non è esclusa del tutto la possibilità di sviluppo di isolati rovesci o temporali, anche intensi, in lento movimento verso est. Venerdì sono previste infiltrazioni di aria instabile determineranno lo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da grandine di piccole o medie dimensioni, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento. I temporali risulteranno quasi stazionari favorendo piogge intense su aree ristrette dove si potranno registrare accumuli di pioggia superiori a 30 millimetri o più in poche decine di minuti.

Sabato è atteso un temporaneo miglioramento mentre domenica è atteso il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco intenso. “Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000)”, raccomanda la Protezione civile in una nota.