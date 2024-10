Dolomiti, allerta gialla per temporali e possibili smottamenti da martedì 8 a mercoledì 9 ottobre

Allerta gialla della Protezione civile trentina per pericoli di natura idrogeologica e idraulica. Arpav Dolomiti conferma per martedì 8 veloce passaggio di un significativo impulso perturbato con rinforzo dei venti dai quadranti meridionali anche forti sulla costa nel pomeriggio/sera.

NordEst – Sulla base delle previsioni e delle valutazioni effettuate da Meteotrentino, si ritengono possibili criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti, ma anche allagamenti, frane e colate rapide. L’invito alla popolazione è di porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere; evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, a conche e sottopassi, alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti. Va evitato infine di immettersi in aree, edifici o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo.

Dalla serata di lunedì 7 ottobre, e fino al mattino di martedì 8 ottobre 2024, sono attese precipitazioni deboli o al più moderate, soprattutto sui settori occidentali. Dalle ore centrali di domani alle prime ore di mercoledì, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, più intense ed anche a carattere temporalesco al pomeriggio sera di martedì. Secondo Meteotrentino, entro le prime ore di mercoledì sono attese cumulate di pioggia mediamente di 50 – 80 millimetri ma su alcuni settori, soprattutto a Sud e nelle zone di stau, con possibili accumuli superiori a 100 – 120 millimetri. La quota neve sarà generalmente oltre i 2.700 metri circa o localmente sotto. I venti meridionali tenderanno ad intensificare e risulteranno forti o molto forti soprattutto in montagna (raffiche superiori a 90 chilometri orari in montagna nelle zone esposte) e al pomeriggio sera di martedì. Mercoledì è previsto il temporaneo esaurimento delle precipitazioni, che tuttavia riprenderanno dalla sera e soprattutto giovedì 10 ottobre.

Le previsioni di Arpav Dolomiti meteo

martedì 8. Nottetempo cielo coperto con fenomeni intermittenti; nel corso della mattinata ulteriore intensificazione della nuvolosità con fenomeni più frequenti ma non ancora diffusi. Al pomeriggio/sera spiccata fase perturbata con forti precipitazioni continue e diffuse in un contesto uggioso e via via più mite.

Precipitazioni. Nella notte deboli e locali (30-50%); al mattino tendenti a divenire più frequenti a partire da ovest (60-80%). Dalle ore centrali fino a sera probabilità probabilità molto alta (90-100%), per fenomeni da moderati a forti, in qualche caso anche a carattere temporalesco. Il limite potrà sfiorare in qualche momento la cima della Marmolada, ma si manterrà perlop iù oltre i 3100-3200 m. Gli apporti saranno significativi, anche abbondanti, con apporti medi di 60-80 mm, anche tra i 100-120 mm sulle Prealpi e Dolomiti meridionali, raggiungendo o superando anche i 150 mm nei settori prealpini solitamente più piovosi (Recoaro Terme, Turcati e alcune località dell’Alpago).

Temperature. Minime in aumento; massime semza notevoli variazioni o in lieve calo causa maltempo. Su Prealpi a 1500 m min 8°C max 10°C, a 2000 m min 6°C max 8°C. Su Dolomiti a 2000 m min 5°C max 8°C, a 3000 m min 0°C max 3°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, anche moderati meridionali nelle valli aperte a sud. In quota tesi, a tratti forti, meridionali, a 30-50 km/h a 2000 m e 45-70 km/h a 3000 m, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90-100 km/h sulle vette più alte e sulle dorsali prealpine.

mercoledì 9. Tempo varabile con molte nubi e qualche schiarita in un contesto molto meno umido. Le maggiori chance di schiarite saranno nelle ore centrali del giorno, prima che la nuvolosità aumenti di nuovo fino a cielo molto nuvoloso. In tale contesto non si potrà escludere qualche pioviggina in giornata. Minore umidità e maggiore escursione termica diurna rispetto a martedì.

Precipitazioni. Residui fenomeni notturni, con qualche fiocco di neve a 2800-2900 m (30-50%). In giornata non escluso qualche pioviggina, assieme a qualche fiocco sulle cime più alte (20-30%). Alla sera lieve aumento della probabilità sulle Prealpi (40-60%) per deboli piogge.

Temperature. Minime in diminuzione e massime in leggera ripresa, ecceto calo delle stesse sulle cime più alte. Su Prealpi a 1500 m min 7°C max 11°C, a 2000 m min 5°C max 9°C. Su Dolomiti a 2000 m min 4°C max 9°C, a 3000 m min -1°C max 1°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, solo localmente ed a tratti moderati nei settori solitamente più ventilati. In quota moderati/tesi da ovest sud-ovest; temporaneamente da nord ovest a 2000 m. Verso sera in rinforzo fino a forti sulle vette più alte, a 15-40 km/h a 2000 m e 35-55 km/h a 3000 m.

Tendenza

giovedì 10. Nuovo peggioramento del tempo che tornerà ad essere perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse perlopiù moderate. Limite delle nevicate attorno ai 2800/3000 m, in calo alla sera fin sui 2200/2500 m qualora l’aria più fresca entrasse prima dell’esaurimento dei fenomeni. Contesto termico un po’ più mite all’alba, mentre l’ingresso serale di aria più fresca dovrebbe far sì che le minime saranno osservate alla sera. Venti deboli di direzione variabile nelle valli. Tesi/forti meridionali in quota, in attenuazione al pomeriggio, quando ruoteranno da nord-ovest.

venerdì 11. Netto miglioramento del tempo con sole e cielo sereno o poco nuvolosoo, salvo nubi basse mattutine in alcune conche prealpine, in dissolvimento dopo il sorgere del sole. Temperature generale calo, salvo ripresa delle massime nelle valli più assolate. Venti deboli di direzione variabile nelle valli, localmente e a tratti moderati. Moderati da nord-ovest in quota.