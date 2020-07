Dolomiti, Allerta meteo fino a venerdì 24 luglio

Posted on

Nuove sentinelle per dire no a discriminazioni e muri e per la pace NordEst – Nuove sentinelle per dire no a discriminazioni e muri e per la pace lo diventeranno le centinaia di raggazze e ragazzi in partenza oggi con il Treno della Memoria grazie al Progetto Promemoria_Auschwitz sostenuto con finanziamenti provinciali. Quest’anno un numero […]