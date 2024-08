Dolomiti, 250 anni Guardia di Finanza: inaugurata scultura sul Cimon della Pala

Singolare cerimonia in quota giovedì 29 Agosto, sul Cimon della Pala (3.184 metri), iconica vetta che si staglia con la sua sagoma inconfondibile su Passo Rolle e sulle Pale di San Martino

Passo Rolle (Trento) – L’Ispettore per gli Istituti di Istruzione – Gen. C.A. Bruno Buratti, con una pattuglia di Istruttori S.A.G.F. della Scuola Alpina di Predazzo e passo Rolle, ha inaugurato la scultura bronzea per celebrare il 250° Anniversario di Fondazione del Corpo. L’opera, installata sulla “via Normale” in prossimità della vetta, sancisce il legame indissolubile tra la Guardia di Finanza e la sua Montagna.

Il bronzo, a forma di scudo spartano, era stato presentato nei giorni scorsi al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro dal Brig. Q.S. (in congedo) Lorenzo Pojer, autore della fusione. Un equipaggio della Sezione Aerea di Bolzano ha supportato l’attività con un elicottero AW169.

Altre immagini della cerimonia in quota