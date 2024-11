Dobbiaco, perdita di ammoniaca al palaghiaccio: nessun ferito

Massiccio intervento dei vigili del fuoco martedì sera

Dobbiaco (Bolzano) – Una perdita di ammoniaca al palaghiaccio di Dobbiaco ha richiesto ieri sera un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco. Le squadre di intervento, equipaggiate con tute protettive, sono riuscite a sigillare la perdita nella tubazione, a ridurre i vapori di ammoniaca mediante getti d’acqua e grossi ventilatori. Successivamente, con l’aiuto di un tecnico, la condotta è stata svuotata.

Durante l’operazione, i residenti nelle vicinanze sono stati invitati a mantenere finestre e porte chiuse. L’ ammoniaca è infatti un gas corrosivo e tossico che causa danni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie. Non si sono comunque registrati feriti.

In breve

E’ di due feriti, portati all’ospedale, il bilancio di una rissa tra dipendenti di un supermercato in zona industriale a Bolzano. Una pattuglia delle Volanti della Questura di Bolzano, giunta immediatamente sul posto, è riuscita subito a calmare gli animi e di ricostruire quanto accaduto poco prima. Il capo magazziniere riferiva che l’inizio di rissa era sorto a seguito di tensioni tra dipendenti del supermercato, dovute a problematiche lavorative conseguenti ad un impiego errato di macchinari utilizzati per spostare le merci.

I Carabinieri della Stazione di Merano hanno denunciato due italiani pregiudicati, per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata, dopo un’aggressione ai danni di un ragazzo nel parco Rosegger. Il giovane, mentre stava percorrendo in sella alla propria bicicletta la stradina che porta alla sua abitazione, è stato avvicinato dai due che, per futili motivi, l’hanno aggredito, colpendolo con pugni e calci sul viso.

Sono tre le persone arrestate per l’aggressione di ieri piazza Verdi a Bolzano, accusate di lesioni aggravate. Tre cittadini tunisini (due ventisettenni e un ventiduenne) che, con una catena, un bastone e un taglierino, avrebbero aggredito un cittadino marocchino di 41 anni che stava cercando di fuggire in monopattino e che ha riportato una prognosi di sei mesi. Il caso sarebbe legato a casi di spaccio di droga.