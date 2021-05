Dl trasporti Venezia, Bond (FI): «Risoluzione in Commissione per treno Belluno-Agordo e Feltre-Primolano»

Continua il confronto sul futuro della ferrovia delle Dolomiti

NordEst – «Lo sviluppo della ferrovia bellunese non può prescindere dalla Feltre-Primolano e dalla Belluno-Agordo, linea utile collegare uno dei più importanti poli produttivi d’Italia. È per questo che ho chiesto di portare la questione in Commissione Trasporti». Così il deputato di Forza Italia Dario Bond relativamente a un odg sul Dl trasporti Venezia.

«Da qualche parte bisogna pur cominciare. Da parte mia avevo presentato un ordine del giorno al Dl trasporti laguna di Venezia, ma il governo ha deciso di far ritirare tutti gli odg» ha spiegato Dario Bond in un intervento alla Camera.

«L’azione politica però non si ferma qui ed è per questo che ho voluto portare in Commissione la questione del trasporto ferroviario del Bellunese, per evitare di continuare a parlare senza dati alla mano. È necessario che le due linee di sviluppo, vale a dire la Feltre-Primolano e la Belluno-Agordo, siano analizzate attentamente, con un’indagine costi-benefici e con il delineamento delle possibili ricadute. Sono convinto che il collegamento del Feltrino con la Valsugana e della Valbelluna con l’Agordino, sede di Luxottica e di importanti attività turistiche, sia fondamentale. Ma saranno le analisi a dire se è davvero così. Nell’eventualità di una risposta positiva, ho già chiesto che le opere vengano inserite nella programmazione finanziaria».