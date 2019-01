Distretti Triveneto, rallenta crescita terzo trimestre

Print This Post

Export a 8,2 mld, nei primi nove mesi +1,6% con 25 mld export

NordEst – Nel terzo trimestre del 2018 i distretti del Triveneto hanno realizzato un ulteriore lieve incremento (+0,9%), raggiungendo il livello di 8,2 miliardi di euro di esportazioni, ma rallentano rispetto al passo di crescita osservato nei primi sei mesi, in linea con la variazione media distrettuale nazionale (+1,4%).

Il dato emerge dal Monitor dei distretti industriali del Nordest, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e diffuso in queste ore. Nei primi nove mesi del 2018 i distretti triveneti sono cresciuti dell’1,6%, con 25 miliardi esportati, circa il 31% del totale nazionale.

Sono stati ancora la filiera metalmeccanica (+5,7%, +373 milioni) a trainare l’espansione grazie al buon inserimento nelle catene produttive tedesche (+9,6%, +88 milioni) e del mercato cinese (+18%, +68 milioni). In evidenza anche i distretti veneti delle materie plastiche e del grafico-cartario (+5,1%, +69 milioni). Per il Sistema Casa, incremento della filiera arredo.

Per la Moda cali del distretto Orafo di Vicenza (-4,8%) e dell’Occhialeria di Belluno, mentre per l’Agroalimentare le diminuzioni dei due distretti delle mele del Trentino-Alto Adige hanno trascinato in territorio negativo l’intero comparto.