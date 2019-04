Dispersi in Canada alpinisti Lama e Auer

Print This Post

Ore di attesa anche per Roskelley, senza esito volo in elicottero

Bolzano – Gli alpinisti austriaci David Lama e Hansjoerg Auer risultano dispersi sotto una valanga, che si è abbattuta ieri durante una scalata in Canada.

Preoccupazione anche per la sorte del noto alpinista americano Jess Roskelley che era con loro. Nemmeno l’impiego di un elicottero che ha sorvolato la zona per le ricerche ha consentito la loro localizzazione.

David Lama, 28 anni, madre austriaca e padre nepalese, è considerato uno dei alpinisti e arrampicatori più promettenti in circolazione. Nel suo palmares la medaglia d’oro agli Europei di arrampicata del 2006 e nel boulder nel 2007.

Famosa anche la sua ripetizione della via Maestri sul Cerro Torre nel 2012. L’anno scorso scalò il Lunag Ri, una vetta inviolata di 6.895 metri dell’Himalaya, documentando l’impresa con un drone. Auer è invece noto per le sue imprese in free solo, ovvero senza corde.