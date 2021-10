Posted on

Aronne Bettoni, mantovano, era con il fratello e lo zio. E’ precipitato per un centinaio di metri su una ferrata in Paganella. Nel pomeriggio è deceduta in Val Daone anche una giovane di 26 anni, Elena Pellegrini, turista lombarda residente a Maranello, in provincia di Modena NordEst – Seconda tragedia in montagna nel pomeriggio di sabato […]