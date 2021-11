Discarica Imèr, guarda l’incontro in Auditorium (VIDEO): il Comune di Imèr riepiloga i fatti, Codacons avverte: “Attenzione al paesaggio”

Primiero (Trento) – “Abbiamo raccolto 3.000 firme e le abbiamo portate in Consiglio provinciale a Trento – ricorda il Comitato No Discarica – i Consigli comunali di tutta la valle hanno deliberato contro la riapertura della discarica di Imèr finalizzata ad accogliere i rifiuti di distretti ben più ampi e popolosi.

I danni che subiremo in salute, vivibilità del fondovalle, attrattività del nostro ambito turistico non entrano nell’equazione della Giunta provinciale, che ha gettato alle ortiche la sua ispirazione autonomista ed ha fretta di nascondere la polvere sotto il tappeto. Chiediamo il rispetto delle volontà di un territorio finalmente unito, la nostra dignità non è in vendita. Ne parliamo mercoledì 3 novembre (ore 20:30) in un Dibattito pubblico, cui sono invitati tutti i cittadini (dai primi agli ultimi: i Sindaci, i Consiglieri comunali, chiunque voglia contribuire), presso l’Auditorium Intercomunale a Fiera di Primiero”.

I sindaci tornano sulla riapertura

Dopo i primi ritardi iniziali e una trattativa con la Provincia che è apparsa piuttosto fragile in queste settimane, anche i primi cittadini di Primiero tornano sul tema con più convinzione. In particolare, dopo la decisa mobilitazione del Comitato “No discarica”, il Comune di Imèr illustra la sua versione dei fatti, in una nota diffusa su facebook, che riportiamo di seguito integralmente.

Codacons Veneto: attenzione all’ambiente

“A Imèr – si legge in una nota di Antonio Cagnin, Responsabile Ambiente ed Energia Codacons Veneto – si sta procedendo alla riapertura di una discarica già satura, con l’apporto di una grande quantità di rifiuti. Tali materiali, sovrapposti allo strato attuale dei rifiuti compattati, alto circa 4 metri, aggiungerebbero allo stesso un ulteriore strato di circa 9 metri di altezza, per complessivi 13 metri, che deturperebbe in maniera vergognosa il paesaggio.

Proprio in quel punto -continua la nota – in cui la strada si apre ad una stupenda immagine della catena delle Pale di San Martino (patrimonio UNESCO), al viaggiatore, potenziale turista, si offrirebbe invece la vista di una grossa discarica, con le conseguenze che si possono immaginare. Appare dunque evidente – conclude il Codacons – come l’operazione in corso rappresenti una deturpazione paesaggistica di portata incalcolabile da evitare assolutamente”.