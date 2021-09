Discarica Imèr, anche la SAT di Primiero scende in campo. Giovedì alle 15 sit-in aperto a tutti davanti all’impianto in località Salezzoni

Dopo la consegna delle 3.000 firme di protesta, in Consiglio provinciale a Trento, ecco la nota della SAT (Società Alpinisti Tridentini) locale che si dice contraria alla riapertura dell’impianto di Imèr. Il Comitato di Imèr invita tutti a partecipare al sit in di protesta previsto per giovedì alle 15 davanti alla discarica (ritrovo ore 14.45 distributore Q8)

Primiero (Trento) – “In merito alle voci e agli atti formali in cui la Provincia di Trento identifica due siti per lo stoccaggio dei rifiuti urbani tra cui quella di Imèr – scrive in una nota il presidente Riccardo Debertolis a nome del Direttivo SAT Primiero Vanoi Mis – considerato che già da qualche anno in quel luogo non vengono conferite immondizie, ritenendo quindi il sito esaurito, sospeso.

Chiuso senza formalizzarsi sul significato delle parole – continua la SAT di zona – , considerato che già quella discarica ha terminato la sua funzione prima del tempo per il conferimento di rifiuti da altre vallate, ora sembra che si voglia riaprirla non solo per il conferimento locale ma anche per quello esterno di vallate più lunghe, larghe, in poche parole ampie, dove gli spazi non mancano.

Come sezione Sat di Primiero – conclude il presidente Debertolis – appoggiamo le posizioni espresse da altri enti, associazioni, comitati che contrastano questa riapertura e confidiamo che altre soluzioni possano essere trovate senza dover ammassare altre migliaia di tonnellate di rifiuti alle porte della Valle di Primiero”.

Giovedì alle 15 sit-in davanti alla discarica

Ritrovo ore 14.45 fronte distributore Q8 località Masi Imèr nel pieno rispetto delle vigenti normative covid