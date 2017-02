Disabile travolta da tir a Silandro. A Bolzano 40enne veneto trovato morto in casa

Connect on Linked in

Il conducente del tir facendo manovra non l’ha vista

Bolzano – Un grave incidente si è verificato sabato in tarda mattinata a Silandro, dove nel parcheggio dell’Eurospar una donna è stata travolta da un mezzo pesante in manovra.

La donna, del posto, era una disabile e si trovava su una sedia a rotelle. Il tir facendo manovra in retromarcia non l’ha vista e l’ha travolta. La donne è morta sul colpo, mentre il conducente del mezzo è in stato di shock. Sono intervenuti l’ambulanza, l’assistenza spirituale, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

Trovato morto in casa 40enne

Bolzano – Sono in corso indagine della squadra mobile delle Questura di Bolzano sulla morte di un uomo di 40 anni, trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento in via Virgilio a Bolzano. L’uomo di origine veneta viveva nell’appartamento da qualche giorno, ospitato da amici.

E’ stato ritrovato morto sul suo letto dal proprietario dell’appartamento, quando questo è rincasato dopo il lavoro. L’amico ha subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Da una prima ispezione sul copo dell’uomo, non è emerso nulla che possa far pensare ad una morte violenta, ma vista la giovane età dell’uomo è stata disposta un’autopsia. Le indagini sono in corso.