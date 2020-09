DIRETTA Elezioni Comunali a NordEst. Finisce 3-3 la partita delle Regionali, vittoria netta del Si al referendum

NordEst (Adnkronos) – Al via dalle 9 di martdì mattina lo scrutinio delle elezioni Comunali. Finisce 3-3 il round di elezioni regionali: Eugenio Giani vince in Toscana e Michele Emiliano si conferma in Puglia. Luca Zaia trionfa in Veneto e Vincenzo De Luca fa lo stesso in Campania. Secondo mandato anche per Toti in Liguria. Nelle Marche successo di Acquaroli.

Pronostici confermati in Veneto dove, in base ai dati disponibili sul sito del Viminale, quando sono state scrutinate 3.272 sezioni su 4.751, il governatore uscente della Lega, Luca Zaia, trionfa con il 76,12%, mentre il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni si ferma al 16,22%.