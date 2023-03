DIRETTA Consiglio comunale Primiero San Martino di Castrozza: si preannuncia seduta tesa giovedì 2 marzo 2023 alle 17

Primiero (Trento) – Sono molti i temi di grande interesse, al centro dell’attenzione della seduta del Consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, prevista per giovedì pomeriggio 2 marzo alle ore 17.

Diverse sono in particolare le interrogazioni presentate dalla minoranza comunale su diversi argomenti locali, che riepiloghiamo di seguito, pubblicando l’ordine del giorno. Si passa dall’arredo urbano in centro a Fiera, all’asilo di Siror, dal Centro Sportivo Intercomunale di Transacqua e gestione delle strutture pubbliche di San Martino fino al Parco Vallombrosa.

Non mancheranno le riflessioni sul futuro del centro di San Martino di Castrozza, ma anche sull’area ex Segheria in via Sorelle Lucian a Tonadico e ancora: variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed al Bilancio di Previsione 2023 – 2025 ma anche bilancio di previsione esercizio 2023 del Corpo dei Vigili del fuoco Volontari di Primiero.