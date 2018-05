Diocesi Trento, Allontanato parroco in Valsugana: “Comportamenti moralmente inaccettabili”

Connect on Linked in

Decisione Arcidiocesi di Trento, prete ha già lasciato comunità

La nota della Curia/Allontanato il parroco di Borgo, Castelnuovo e Olle

Trento – “Venuto a conoscenza di comportamenti moralmente inaccettabili e incompatibili con l’esercizio del ministero sacerdotale e pastorale, l’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi, ha allontanato dalle parrocchie di Borgo Valsugana, Castelnuovo e Olle il parroco don Daniele Morandini“. Lo riferisce in una nota l’arcidiocesi di Trento. “Quest’ultimo, assumendosi le proprie responsabilità – viene aggiunto – ha già provveduto a lasciare le comunità, i cui rappresentanti sono stati avvisati nella serata di martedì dal vicario generale, don Marco Saiani”. “L’arcivescovo Lauro, a nome della Chiesa di Trento – conclude la nota – esprime profondo rammarico per l’accaduto e la vicinanza alle comunità coinvolte”.

L’allontanamento del parroco dalle tre parrocchie, riguarderebbe vicende inerenti ‘la sfera sessuale’, non quindi questioni relative a minori o riguardanti la pedofilia e nemmeno riguardanti la sfera amministrativa. Nessuan denuncia penale, sarebbe infatti stata presentata nei confronti del prete. La precisazione emerge da ambienti vicini alla Curia, dopo che mercoledì mattina ha diffuso un comunicato, in cui spiega che l’allontanamento è stato deciso per “comportamenti moralmente inaccettabili e incompatibili con l’esercizio del ministero sacerdotale e pastorale”.

Don Daniele Morandini, 48 anni ancora da compiere, originario della Val di Fiemme, in Trentino, è sacerdote dal 1995 e prima che in queste tre parrocchie è stato cappellano a San Giuseppe a Trento, poi in quella di Aldeno. L’allontanamento dalle funzioni di parroco è al momento l’unico provvedimento preso dall’arcivescovo di Trento, che non ha evidentemente ancora preso ulteriori decisioni sul futuro del prete trentino. Incredulità in queste ore a Borgo Valsugana dopo la decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno, tra i fedeli.