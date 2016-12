Diocesi Bolzano-Bressanone, l’ultimo saluto a monsignor Golser: “Nelle sue lettere pastorali vita, famiglia e difesa del creato” (VIDEO)

Nei suoi due anni di episcopato, il vescovo Golser ha portato avanti quello che è stato per anni il suo lavoro come teologo moralista. Lo ha ricordato il vescovo di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, di fronte alle migliaia di persone che affollavano il duomo, la piazza antistante e la vicina chiesa di S. Michele

- Il servizio di VideoBolzano33

Bressanone - Monsignor Ivo Muser ha ricordato il motto episcopale scelto dal suo predecessore, mons. Karl Golser: “Christus pax nostra”. “Con questo suo motto – ha spiegato – voleva portarci a riflettere sulla nostra identità: il nostro essere cristiani si comprende solo a partire da Cristo. Con tale motto egli pensava ai gruppi linguistici della nostra terra, chiamati in Cristo a una convivenza di rispetto, di dialogo e di pace, ma anche alle persone provenienti da culture e religioni diverse”.

Il vescovo Muser ha invitato a guardare a questo motto episcopale come a un vero e proprio testamento: “Esso permane ben oltre il breve e intenso periodo in cui è stato nostro vescovo. In quest’ora della sua sepoltura spero e prego con tutti voi che egli stesso ora possa sperimentare personalmente e in pienezza Cristo come quella pace che lo sosteneva nel sopportare la grande croce che aveva investito la sua vita”.

La continua ricerca della pace e della convivenza pacifica “è e rimane la vocazione della nostra diocesi e dei suoi vescovi”, ha aggiunto Muser, “pace nel nostro pensare, parlare ed agire, nelle nostre case, tra culture e religioni diverse, tra i gruppi linguistici, tra i vicini e i lontani, tra i compaesani e gli extracomunitari, con tutta la creazione”.

“Mi auguro – ha detto mons. Ivo Muser – che il vescovo Karl rimanga presente tra di noi proprio anche attraverso il suo lavoro teologico. Da uomo di dialogo e considerandosi con coscienza moralista cattolico, si è sempre mantenuto fedele in modo netto e costante alla dottrina cattolica, pur presentando talora anche qualche interrogazione critica. Le sue quattro lettere pastorali si integrano senza interruzione contenutistica nella sua opera teologica, in quanto anche esse affrontano temi e questioni prioritarie quali la coscienza, l’impegno per la vita, la famiglia, la pace e la salvaguardia del creato”. Molti i vescovi – giunti anche dall’Oltralpe – che hanno partecipato alle esequie insieme a centinaia di sacerdoti e religiosi.

Tisi: “Testimone di sofferenza e silenzio”

“Un cristiano, prima ancora che vescovo, capace di testimoniare il Vangelo dalla sua cattedra di sofferenza e di silenzio”. Così l’arcivescovo Lauro, anche a nome dell’arcivescovo emerito Bressan, scrive al vescovo di Bolzano-Bressanone Ivo Muser, manifestando le condoglianze della Chiesa di Trento per la morte, la notte di Natale, del vescovo emerito altoatesino Karl Golser. “Egli – aggiunge Tisi - ci ha dato una grande lezione, per come ha accolto la malattia e l’ha affrontata, nel nascondimento e con grande dignità. Di questo gli siamo debitori e diciamo grazie al Signore per avercelo donato. Il Dio cretaore, di cui il vescovo Karl è stato in vita un indimenticabile cantore, lo accolga tra le sue braccia misericordiose”, conclude l’arcivescovo Lauro. Venerdì 30 funerali a Bressanone.

I messaggi di cordoglio

Il vescovo Muser ha ricordato il telegramma che il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, ha mandato a nome di Papa Francesco e le parole di cordoglio di Benedetto XVI, che conosceva bene mons. Golser, il quale era stato anche un suo collaboratore alla Congregazione per la dottrina della fede. Vicinanza è stata espressa anche dal patriarca di Venezia.

Al termine della liturgia funebre, la salma del vescovo emerito Golser è stata deposta nel duomo di Bressanone, accanto alla tomba del vescovo Wilhelm Egger, di cui Golser, nel 2009 fu il successore.

