Dimesso ultimo paziente covid in Trentino, 4 casi e nessun ricovero. Nove positivi in Alto Adige

Anche oggi non vengono segnalati decessi provocati dall’infezione, mentre i pazienti ricoverati per il Covid-19 sono 7, uno dei quali in terapia intensiva. Altri 2 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 296, mentre i guariti totali sono 73.658 (5 in più rispetto ad ieri).