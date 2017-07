Dimentica borsa con 4.000 euro sul treno a Trento

Connect on Linked in

Storia a lieto fine per un turista olandese aiutato dalla Polfer

Trento – Ha dimenticato sul treno, un regionale di passaggio in Trentino, il bagaglio contenente più di 4.000 euro, 45 dollari e vari carnet di assegni.

Ma la brutta esperienza di un uomo olandese si è presto risolta con il ritrovamento degli effetti personali da parte degli agenti della polizia ferroviaria, avvisata proprio dal distratto turista, che si era reso conto di aver abbandonato la sua borsa in pelle sul treno.

Difficile – si legge in una nota della Polfer di Trento – descrivere l’espressione del signore olandese il quale, non riuscendo ad esprimersi in italiano, a mani giunte, chinava il capo con evidente segno di stima e ringraziamento. Un riconoscimento per tutti coloro che hanno reso possibile il lieto fine.

