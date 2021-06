E’ deceduto al Santa Chiara di Trento in queste ore, Roberto Stanchina, 57 anni di Dimaro

Trento – L’uomo era stato travolto lunedì pomeriggio da un albero che aveva appena tagliato nei boschi sopra l’abitato di Dimaro in Val di Sole.

Era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara. Le ferite riportate erano parse subito molto gravi. Stanchina era operaio comunale, molto noto in zona per il suo lavoro: lascia moglie e due figli.