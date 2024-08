Diga del Vanoi, coinvolti 185 soggetti: dibattito al via da Canal San Bovo il 9 settembre

Conferenza stampa di presentazione a Bassano del Grappa. Prima serata nel Vanoi il 9 settembre

NordEst – Quattro gli incontri fissati, la maggior parte in presenza a copertura dell’intero territorio interessato direttamente ed indirettamente dall’opera ipotizzata, anche se il Bellunese non ha alcuna data in presenza. Si parte dal territorio maggiormente interessato dall’opera:

lunedì 9 settembre alle ore 20.30 a Canal San Bovo (Teatro Parrocchiale) per il territorio a nord

a Canal San Bovo (Teatro Parrocchiale) per il territorio a nord martedì 10 alle 18.30 nel comune di Valbrenta (ex filanda Guarnieri) per il bassanese

nel comune di Valbrenta (ex filanda Guarnieri) per il bassanese lunedì 16 settembre alle 20.30 nella sede del Consorzio a Cittadella per il padovano

nella sede del Consorzio a Cittadella per il padovano lunedì 23 settembre alle 10.30 in modalità online. Solo l’incontro in modalità online necessita di una preventiva registrazione che sarà possibile tramite il sito www.dp-serbatoiovanoi.it

Le prossime iniziative

Conclusa la consultazione preliminare con l’invito trasmesso a 185 soggetti tra Enti, Istituzioni, Associazioni e potenziali Portatori di interesse, lunedì 2 settembre entra nel vivo il Dibattito Pubblico per il Serbatoio del Vanoi. Si tratta di un iter definito dal legislatore (art.40 del D.lgs. 36/2023) in cui le diverse idee, riflessioni, critiche e osservazioni sono alla base del confronto tra proponente e i soggetti portatori di interesse.

“Il Consorzio di bonifica Brenta – spiega in una nota dopo la conferenza di presentazione delle prossime iniziative -, quale soggetto proponente, pone sul tavolo il DOCFAP, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, realizzato con il finanziamento del Ministero delle politiche agricole e forestali. Non un progetto ma uno studio con le diverse soluzioni in grado di soddisfare le esigenze, trasmesso in modo completo ai soggetti interessati nella fase preliminare. Lo stesso, assieme ad ulteriori informazioni e materiale che verrà prodotto nel corso del Dibattito Pubblico, è disponibile nel sito web raggiungibile all’indirizzo www.db-serbatoiovanoi.it. News ed aggiornamenti saranno pubblicati, ad integrazione, anche nella pagina Facebook del Dibattito.

Nelle stesse pagine del sito, per una lettura più semplice, sarà consultabile il DOCUMENTO DI SINTESI. Il DOCFAP, dopo la pubblicazione di lunedì 2 settembre che apre ufficialmente il dibattito, verrà presentato in un incontro online giovedì 5 settembre alle ore 16 aperto a tutti i soggetti interessati. La presentazione anticiperà i momenti di confronto e discussione ai quali possono partecipare sia i soggetti legittimati (enti, associazioni e comitati) ma anche i semplici cittadini, una preziosa occasione per informarsi e approfondire le diverse tematiche. Un singolo cittadino però, non essendo un soggetto legittimato come definito dalla legge, deve far prevenire un suo eventuale contributo tramite il proprio comune di residenza oppure tramite un’associazione o comitato”.

Le osservazioni

“Dall’apertura del Dibattito lunedì 2 settembre e sino al 4 novembre (60 giorni come da normativa) – spiegano dal Consorzio – è possibile inviare in forma scritta le diverse osservazioni. Tutte le domande, le osservazioni, i contributi verranno raccolti dal Responsabile del dibattito pubblico, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (soggetto che verifica che il dibattito si svolga nel rispetto delle regole e facilita il confronto, con indipendenza, neutralità e nel segno della trasparenza e completezza), nel “Quaderno delle osservazioni” e pubblicati integralmente sul sito web del DP il 22 novembre. Il proponente è poi tenuto a rispondere alle osservazioni nel DOCUMENTO DELLE RISPOSTE. Lo stesso verrà presentato con un evento online che anticiperà la RELAZIONE CONCLUSIVA a cura del Responsabile del dibattito pubblico che chiuderà la procedura. A questo spetterà il compito di fare sintesi dei diversi argomenti emersi”.

Il cronoprogramma e i referenti

La presentazione del dibattito pubblico