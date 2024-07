Diga sul Vanoi: il Consorzio del Brenta comunica l’avvio del confronto pubblico

Si riapre il dibattito tra Bellunese e Trentino, dopo la comunicazione di queste ore del Consorzio, agli Enti coinvolti. Solo mercoledì, il Consiglio provinciale di Trento, ha approvato all’unanimità la risoluzione sul tema dell’acqua

NordEst – In questi giorni, il Consorzio del Brenta ha comunicato ufficialmente l’avvio del confronto pubblico, proprio quando si pensava che l’iter si fosse fermo. Il piano è stato finanziato dal Ministero dell’agricoltura con quasi un milione di euro.

A Trento, sono ripresi i lavori del Consiglio provinciale. Ad inizio di seduta, il capogruppo dem Alessio Manica ha preannunciato che chiederà un’informativa urgente all’aula del presidente Fugatti, perché sulla stampa si parla della diga del Vanoi e dell’avvio della fase di dibattito pubblico per procedere con la realizzazione dell’opera. Quindi, ha aggiunto Manica, considerata la prima mozione approvata in questa legislatura, con cui è stato detto no unanime alla diga idroelettrica per il suo impatto ambientale in territorio trentino, da parte della Giunta è indispensabile avere informazioni, come del resto prevede la legge sugli appalti.

Procedono infatti i piani, 15 giorni agli Enti coinvolti, per il parere – con varie ipotesi per il bacino -, difficile valutare. Il consorzio della Bassa che la vuole realizzare, per irrigare i campi della pianura e per produrre elettricità, non si ferma e tra le carte progettuali presenta anche il quadro dei rischi, in caso di emergenza, sono pesantissimi.