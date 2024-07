Diga del Vanoi, sala gremita per il Consiglio comunale a Canal San Bovo, ma nessun dibattito: progetto bocciato (LA DELIBERA)

Serbatoio del Vanoi realizzazione di un invaso sul torrente Vanoi e tutela dell’irrigazione nel comprensorio del consorzio di bonifica Brenta proposto da Consorzio di Bonifica Brenta; presa di posizione del Consiglio comunale di Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Grande attesa, molte persone presenti alla seduta del Consiglio comunale a Canal San Bovo di martedì 23 luiglio – assenti ben quattro consiglieri – ma nessun vero dibattito in sala, sull’opera. Come del resto è stato in questi mesi, senza incontri pubblici nella valle maggiormente coinvolta. Dopo il no ufficiale della Provincia, arrivano quindi le posizioni contrarie anche dei Comuini locali.

Riportiamo di seguito la posizione del Comune di Canal San Bovo, che in sintesi ha espresso con 10 voti favorevoli: “Assoluta e piena contrarietà dell’amministrazione comunale al progetto di sbarramento del torrente Vanoi per la realizzazione di un serbatoio come proposto dal Consorzio di bonifica del Brenta”. Nella delibera in basso, si leggono le motivazioni sostanziali e le principali contrarietà rispetto alla diga: dai versanti a rischio crollo, al notevole impatto ambientale, ma non solo.

Stesso documento, che conferma la contrarietà all’invaso, approvato anche dal Consiglio comunale di Sagron Mis, nella serata di martedì. In questi giorni, anche gli altri Comuni di Imèr, Mezzano e Primiero, confermeranno la stessa linea.

La delibera del Consiglio di Canal San Bovo