Diga del Vanoi, incontro a Primiero con il CAI – SAT. E’ online anche il “Quaderno delle osservazioni”

Posted on

Partito da Cicona nella Valle del Vanoi, oggi è in campo da esterno con i giovani dell’Atalanta Trento –Nadir Zortea è un ex calciatore del settore giovanile della Feltrese (chiamato anche dal chiamato dal Sudtirol per un periodo) e prima ancora giocatore nelle giovanili del calcio primierotto, dove ha mosso i primi passi. Ha archiviato […]