Diga del Vanoi, Il Consorzio del Brenta anticipa gli incontri pubblici a settembre, oltre 2.000 le firme di protesta

Il calendario fissato dal Consorzio di Bonifica del Brenta si esaurisce in 18 giorni, non ci sarebbero per ora tappe nel Bellunese. Si inizia a settembre dal Vanoi

NordEst – Salvo ulteriori modifiche, il dibattito pubblico sull’opera, dovrebbe iniziare il prossimo 9 settembre a Canal SanBovo (Trento), Comune maggiormente interessato dalla diga. Per ora, non ci sarebero date nel Bellunese, che ha ben 4 comuni subito a valle dell’invaso. “Come Comitato per la difesa del Torrente Vanoi – si legge in una nota – ripetiamo l’appello già fatto alla politica tutta di unirsi con una sola voce contro quest’opera, evitando di nascondere la testa sotto la sabbia. Sì uniscano tutte le Comunità montane della provincia in nome di quella solidarietà espressa nella tragedia del Vajont e deliberino contro la diga. Gli amministratori sì uniscano e si espongano e facciano come nel Comune di Cesiomaggiore, dove grazie all’impegno di una nostra attivista è stata affissa la nostra Petizione sull’albo pretorio e la gente può andare a firmare direttamente nel Comune contro la diga sul Vanoi. È l’ora di abbattere i muri e rispondere con i ponti tra Comunità a questo arrogante tentativo di imporre opere pericolose e devastanti per l’ambiente sulla testa dei cittadini, senza dare loro nemmeno la possibilità di dire no. È l’ora – conclude il comunicato – di chiedersi cosa vogliamo lasciare davvero alle future generazioni, già tradite da una perversa logica del profitto, della predazione ambientale e della sopraffazione”.