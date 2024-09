Diga del Vanoi, Bortoluzzi (Provincia di Belluno): «Al momento siamo alla perdita di tempo. Augurio sia dibattito vero»

La provincia di Belluno interviene nel dibattito, dopo la prima presentazione online dello studio

Belluno – «Confermato che la diga del Vanoi per noi non si deve fare – si legge in una nota diffusa dalla Provincia di Belluno -, ci auguriamo che le prossime tappe del dibattito pubblico siano un vero e proprio dibattito, con contraddittorio. Al momento infatti siamo alla perdita di tempo». Lo dice il consigliere provinciale delegato al demanio idrico Massimo Bortoluzzi, che ha partecipato giovedì pomeriggio, con la struttura tecnica della Provincia al primo evento di dibattito pubblico – in modalità webinar – relativo al progetto del bacino del Vanoi.

«Le premesse fatte dai tecnici di questo evento – si legge – sono inquietanti: è stato detto che la parte dibattimentale non sarà decisoria ma rappresenta l’esercizio del diritto di partecipazione. Di fatto, non c’è stata possibilità di contraddittorio. E poi i progettisti hanno già detto che la soluzione zero da parte loro è esclusa, perché non realizzare l’opera significa non raggiungere gli obiettivi previsti dalla realizzazione dell’opera. Al di là del carattere lapalissiano della considerazione – tutta a favore dei proponenti – non è stata neppure considerata l’alternativa alle esigenze messe in evidenza, che sono quelle di immagazzinare acqua a uso irriguo».

La provincia di Belluno, precisa ancora: «Non è stata considerata l’alternativa di migliorare le infrastrutture di irrigazione e neppure il cambio delle colture, con un’agricoltura più adatta alle mutate condizioni ambientali e climatiche. La Provincia ha già deliberato due volte – all’unanimità – la sua contrarietà al bacino del Vanoi: presenteremo un sistema di osservazioni tecniche per ribadire il concetto. Nella speranza che le prossime tappe del dibattito consentano davvero di affrontare la questione in maniera seria, valuteremo se partecipare all’evento in presenza a Canal San Bovo, dato che alla luce di quanto visto oggi pare proprio che questi incontri siano inutili, un’apertura solo formale e non incisiva sulla decisione finale, e pertanto non diano valore alla voce del territorio. Un territorio – conclude la nota – che un anno fa ha ricordato il Vajont a 60 anni di distanza dalla tragedia».