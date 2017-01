Dicembre: migliora la qualità dell’aria rispetto al mese precedente, ma non in Valsugana e a Trento città

In dicembre, rispetto al mese precedente, la qualità del’aria è complessivamente migliorata in Trentino

Trento - Migliora l’aria in Trentino a dicembre ma con le sole eccezioni di Borgo Valsugana ed in particolare di Trento. I dati sono stati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell’aria nel mese di dicembre 2016 hanno infatti evidenziato un moderato indice d’inquinamento.

Il giudizio è determinato dai superamenti del limite previsto per la media oraria di biossido di azoto NO2 registrati unicamente presso la stazione “di traffico” di Trento via Bolzano, e dai pochi superamenti del limite previsto per la media giornaliera di polveri sottili PM10 registrati presso le stazioni di Trento, Rovereto e Borgo Valsugana