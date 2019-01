Dicembre 2018 più caldo e meno piovoso della norma

Trento – In particolare lo scorso mese di dicembre è risultato molto più caldo della norma nella prima e nella terza decade, mentre nella seconda le temperature hanno assunto valori vicini a quelli medi. Le precipitazioni sono risultate molto scarse e decisamente inferiori alla media del periodo. Da segnalare inoltre un episodio di forte Föhn il giorno 30 che ha determinato un sensibile rialzo delle temperature nei fondovalle più bassi e, localmente, la caduta di alcuni alberi.

La temperatura media mensile è stata di 3,7 °C. La temperatura massima del mese di 14,7 °C è stata toccata appunto il 30 dicembre. La minima assoluta del mese, di -4,9 °C, è stata registrata il giorno 15. Nel mese di dicembre 2018 si sono registrate precipitazioni molto inferiori ai valori medi: a Trento Laste si sono misurati solo 4,8 millimetri a fronte di una media storica di 61,3.

Neve e disagi al Sud (Adnkronos) – Come previsto, l’Italia è entrata in una fase decisamente gelida. La neve è caduta fin sulle coste adriatiche, dalle Marche meridionali alla Puglia, in Basilicata e a bassissima quota sulla Sicilia settentrionale creando qualche disagio. Situazione critica, rallentamenti, incolonnamenti, qualche camion di traverso ma nessuna chiusura allo stato attuale, sulle strade della Puglia dove nevica da stanotte in diverse province, in particolare nelle zone interne. La situazione più critica si è verificata sulla statale 96 Bari-Altamura-Matera. Si teme per la formazione di lastre di ghiaccio in serata. Il consiglio è di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Nel territorio della Città metropolitana di Bari le maggiori difficoltà legate al gelo e alle nevicate si registrano nella Murgia, area collinare interna.

Per la neve e per la formazione di ghiaccio si registrano disagi e difficoltà in alcuni collegamenti stradali della Basilicata, particolarmente in provincia di Matera. Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri ha istituito l’obbligo di circolazione, per i veicoli, con pneumatici da neve o con catene a bordo su tutto il territorio cittadino. Con un’altra ordinanza, inoltre, è stata disposta la chiusura degli asili nido da oggi e sino a sabato. Le ordinanze si sono rese necessarie per il protrarsi delle avverse condizioni meteo che prevedono ancora precipitazioni nevose per le prossime 24 ore.

Emergenza neve anche in Molise. Carabinieri in prima linea su tutto il territorio della provincia di Isernia per fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti, in occasione delle precipitazioni nevose e del gelo che sta interessando la zona. Gli interventi più frequenti riguardano la viabilità, in particolare lungo le principali arterie stradali che attraversano il territorio della provincia, con particolare riferimento alle zone di confine con le Regioni Abruzzo, Lazio e Campania.