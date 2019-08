Il “Diario di Angelo Michele Negrelli”: Primiero, lì 9-15 agosto 1819

9. Pioggia a biceffe [bizzeffe], con vento, lampi e tuoni e frescura.

10. Una serenità generale sul firmamento. Alle tre ore dopo la mezza notte mi destò una scossa di terramotto [terremoto] non tanto leggiero e che svegliato conobbi durare ancora per due minuti secondi. Il giorno fu in seguito bello e caldo.

11. Continua il bel tempo. Son già quasi tre mesi che più non si gode due giornate di seguito col buon tempo. Venuta del signor conte Giovanni de Welsperg e sua famiglia. Andai a piedi sin’a Imer per incontrarli.

12. Ecco di nuovo il ciel oscurato. Tornò dirottamente la pioggia, ma non fu costante; cessò e ripigliò varie volte. Visitai ai signori Conti alle 4 di sera.

13, 14. Due giorni incostanti e sempre inclinati alla pioggia.

15. Solenità della Santissima Assunzione. Tempo indeterminato, ma più cativo [cattivo] che buono. In oggi alle 9 di mattina si pubblicò a suon di tamburo i nuovi ordini per l’esenzione di dazio di quasi tutti i generi.