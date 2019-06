Il “Diario di Angelo Michele Negrelli”: Primiero, lì 7 – 12 giugno 1819

Li 7, 8, 9. Contamento alla Storta. Ritorno a Cavalese. Pioggia.

10. Solenità del Corpus Domini. Tempo sul mattino assai cattivo, ma si rimise e lasciò far in Cavalese la solenne processione, non però così in Primiero dove s’io ci fossi stato avrei fatta memoria anche della solenne sepoltura e funeralli del defonto signor conte Giuseppe, quali si dicono essere stati magnifici e dispendiosi.

11 e 12. Contamenti di Castello. Sulla sera a Stramentiz.