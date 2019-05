4. Giorno quietto ma oscuro. Mi giunse per espresso l’ordine ufficioso da Cavalese di dover essere per i 6 in Paneveggio per dar principio a quei contamenti di legname, dei quali io venni con decreto numero 2676 d.d. 14 Aprile destinato direttore dall’Inclita Ispezione ai beni dello Stato in Insprugg.